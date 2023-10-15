Apple'ın Hareketle Tetiklenen Emoji Tepkileri Şaşırtıyor!

Telesağlık platformu sunan SimplePractice, Apple'ın yeni video reaksiyonları özelliği hakkında hastalarını uyarıyor. Bu özellik, telesağlık video görüşmeleri sırasında insanların istemeden kalp emojisi veya sanal havai fişek eklemelerine olanak tanırken, terapistlerin tedavi süreçlerini etkileyebileceği bir durum olarak ortaya çıkıyor.

SimplePractice, hastalara Apple cihazlarının "terapi sırasında emoji gösterebileceğini" belirtiyor, ancak SimplePractice'in bu özellik üzerinde bir kontrolü olmadığını vurguluyor. Şirket, tepkileri kapatma konusundaki soruları ele almak için bir SSS yayınlıyor ve tepkilerin iOS ve macOS'ta nasıl kapatılacağına dair talimatlar sunuyor.

Video Reaksiyonları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Video reaksiyonları, Apple'ın Eylül ayında resmi olarak yayınladığı iOS 17 ve macOS Sonoma için yeni bir özelliktir. Bu özellik, el hareketlerini kullanarak belirli emojileri ve animasyonları video görüşmelerine eklemenize olanak tanır.

Örneğin, kalp emojisi eklemek için bir kalp şekli yapabilirsiniz, ve iki başparmağı yukarı doğru kaldırarak sanal havai fişekler gönderebilirsiniz. Toplamda sekiz farklı tepki bulunur.

Tepkiler, video görüşmelerine eğlenceli bir boyut eklemek için kullanışlı olabilir, ancak ciddi durumlarda bu tepkilerin istenmediği kullanıclar tarafından belirtiliyor. Tepkiler varsayılan olarak etkindir ve bu nedenle insanlar kazara bu tepkileri tetikleyebilirler. Apple, şu ana kadar konuyla ilgili bir yanıt vermedi.

Eğer harekete dayalı tepkileri kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

iOS'ta FaceTime uygulamasını açın, ardından Kontrol Merkezi'ne erişin.

"Video Efektleri" seçeneğine dokunun ve ardından "Tepkiler"i kapatın.

macOS Sonoma'da FaceTime uygulamasını açın, menü çubuğundaki FaceTime simgesine tıklayın ve "Tepkiler"i kapatın.

Siz video reaksiyonları kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.