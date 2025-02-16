Apple Bir Uygulamasında Daha Reklam Göstermeye Başlıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl piyasaya sürdüğü teknolojik ürünlerinin yanı sıra, dijital uygulama ve servislerinden de astronomik bir gelir elde ediyor. Ancak şirket son dönemde bunlarla birlikte reklamlar yoluyla da kazanç elde etmek için hummalı çalışmalar yürütüyor.

Son haberlere göre, geçtiğimiz yıl App Store içerisinde reklam göstermeye başlayan Apple, şimdi de Haritalar uygulamasında benzer bir politika uygulamayı planlıyor.

İşletmeler, Apple Haritalar Uygulamasında Reklam Verebilecek!

Sektörel kaynaklardan aktarılan son bilgiler, Apple'ın bir süredir ünlü navigasyon uygulaması Haritalar'da özel bir reklam çalışması yürüttüğünü işaret ediyor. İddialara göre şirket, tıpkı App Store'da yaptığı gibi uygulama içerisinde reklam göstermeye başlayacak.

Firmanın planı ise, Haritalar uygulamasına eklenen işletmelerin belirli ücretler karşılığında Apple tarafından uygulama içerisinde öne çıkarılması.Mevcut sistem ile birlikte Apple Haritalar'da reklam veren işletmeler, ilgili arama sonuçları ve keşfet bölümlerinde rakiplerine göre daha ön sıralarda konumlandırılacak. Söylentiler, yeni reklam entegrasyonun tıpkı Google Haritalar'da olduğu gibi ülke ve il bazlı şekilde çalışacağı yönünde.

Öte yandan bu sistemde reklam veren işletmelerin de etiketleneceği aktarılıyor. Kaynaklara göre, söz konusu işletmeler arama sonuçlarında daha koyu bir renkle işaretlenecek. Böylece hangi işletmenin reklamlı hangisinin reklamsız olduğu kolayca anlaşılabilecek. İşletme reklamlarının uygulamaya ne zaman ekleneceği ise hala belirsizliğini koruyor.

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