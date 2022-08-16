Apple'dan Çalışanları Adına Önemli Karar: Hibrit Çalışma Sistemi

Birden fazla gecikme ve ertelemeden sonra Apple'ın hibrit çalışma sistemi için artık sağlam bir başlangıç ​​tarihi var. Bloomberg ve The Verge'e göre teknoloji devi, Santa Clara Valley ofislerinde çalışan çalışanlarından 5 Eylül haftasından itibaren haftada üç kez ofise rapor vermelerini istemeye başlayacak.

Çalışanların her Salı ve Perşembe günü gelmeleri bekleniyor, üçüncü gün ise bireysel ekipleri tarafından belirleniyor. Apple'ın yazılım mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, personellere gönderdiği bir mektupta, çalışanları karar vermelerine yardımcı olmak için takıma özel üçüncü günle ilgili girdilerini yöneticileriyle paylaşmaya teşvik etti.

Apple, Çalışanlarına Yeni Sistemi Aşılıyor

Apple, Haziran 2021'den bu yana çalışanların ofislerinden çalışmasının zorunlu olduğu bir hibrit düzenlemeyi yürürlüğe koymayı planlıyordu ancak o zamanlar personellerin her Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri gelmesini istiyordu. Tim Cook'un "yüz yüze işbirliğinin yeri doldurulamaz faydaları" dediği şeye büyük değer veren şirket, o zamandan beri hibrit bir çalışma haftası düzenlemesi uygulamak için birkaç girişimde bulundu ancak artan COVID- 19 vakaları ve diğer faktörler buna engel oldu.

Bu yılın başlarında, 23 Mayıs'ta belirtildiği gibi Apple hibrit çalışma politikasını yeniden uygulamaya başlamaya çalıştı ancak çalışanlar, politikayı "korku tarafından yönlendirildiği" için eleştirdiler. Bir süre sonra şirket duruşunu ve yaklaşımını değiştirdi ve bazı çalışanların bunun yerine haftada iki gün ofislerine rapor vermesini gerektiren bir düzene geçme kararı aldı.

Şimdi, Apple'ın çalışanlarından ofislerine rapor vermesini istemesini engelleyen bir şey yok gibi görünüyor. Federighi notunda, "5 Eylül, Santa Clara Valley'deki hibrit çalışma sistemimizin gerçek başlangıcını işaret ediyor." dedi.