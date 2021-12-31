Apple Hindistan Fabrikası Çalışanları Zehirlendi! Apple Araştırıyor

Apple'ın Hindistan fabrikası çalışanları zehirlendi. Apple, fabrikadaki kötü çalışma ve yaşam koşullarının işçilerin greve gitmesine neden olmasının ardından Hindistan'daki bir iPhone montaj tesisini araştırması için bağımsız denetçileri Hindistan'a gönderiyor.

Güney Hindistan'daki bir Foxconn fabrikasında iPhone monte eden kadınlar için, sifonlu tuvaleti olmayan kalabalık yurtlar ve bazen solucanlarla dolu yiyecekler, maaş için katlanılması gereken sorunlardı.

Güney Hindistan'daki tesis, uzun süredir Apple ortağı olan Foxconn tarafından işletiliyor. Reuters tarafından yapılan bir araştırma, tesiste çalışan kadınların son derece zor koşullarda çalıştığını, kalabalık yurtlarda yerde yatmaya zorlandıklarını ve suyu akıtmadan tuvaletleri paylaştığını ortaya koydu.

Apple'ın Hindistan fabrikası çalışanları neden zehirlendi?

Son zamanlarda, bir gıda zehirlenmesi salgını 150 kişiyi hastaneye kaldırarak, işçilerin 18 Aralık'ta fabrikayı greve gitmesine ve fabrikanın kapatılmasına neden oldu. Tesis yaklaşık 17.000 kişiyi istihdam ediyor.

Buna cevaben Apple, tesisi denetime tabi tuttuğunu söyledi (şirket bunun Foxconn veya iPhone'larını monte eden işçiler için ne anlama geldiğini söylemedi).

Apple sözcüsü BBC News'e şunları söyledi:

"Foxconn Sriperumbudur'daki gıda güvenliği ve konaklama koşullarıyla ilgili son endişeleri takiben bağımsız denetçiler gönderdik. Çalışanlar için kullanılan bazı uzak yurt konaklama ve yemek odalarının gereksinimlerimizi karşılamadığını tespit ettik ve kapsamlı bir dizi düzeltici önlemin hızla uygulanmasını sağlamak için tedarikçiyle birlikte çalışıyoruz."

Foxconn, kötü koşullar için özür diledi ve Tamil Nadu eyalet hükümeti tarafından bildirildiği üzere, yaşam alanlarını genişletmek, banyoları iyileştirmek ve içme suyu sağlamak gibi tesislerini iyileştirmeyi kabul etti. Şirket, yakında tesiste çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Haber, üretim hattını Çin dışına kaydırırken Apple'ın karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Son yıllardaki raporlara göre, iPhone üreticisi Tayvan merkezli Foxconn gibi tedarikçileri üretimi Hindistan ve Vietnam gibi diğer ülkelere taşımaya çağırdı.

ABD'li teknoloji devi Apple, ABD-Çin ticaret savaşının etkisini en aza indirgemek için üretimi çeşitlendirirmeye çalışırken, Apple tedarikçisi Foxconn ise fabrikalarını Çin'den çıkarmak zorunda. Apple'ın isteği üzerine bazı iPad ve MacBook montajları Çin'den Vietnam'a taşınacak.

Apple, son derece kârlı cihazlarının üretimlerindeki çalışma koşulları nedeniyle defalarca eleştirildi. Özellikle Foxconn'un fabrikaları, çalışma koşulları ve işçi intiharları nedeniyle inceleme altına alınmıştı.