Google Artık Dünyanın En Popüler Web Sitesi Değil

Google, sürpriz bir rakip tarafından sollandıktan sonra dünyanın en popüler web sitesi unvanını kaybetti. Peki 2021'de dünyanın en popüler web sitesi hangisi oldu?

Çevrim içi güvenlik şirketi CloudFlare'nin sıralamalarına göre Google, TikTok tarafından tahttan indirildikten sonra artık dünyanın en popüler web sitesi değil. Arama ve e-posta devi, uzun zamandır dünyanın en büyük sitesi ve web'in geri kalanı için bir başlangıç ​​noktası görevi görüyor ancak hiç de beklenmedik genç bir rakip tarafından ikinci sıraya itildi: sosyal medya uygulaması TikTok.

2021'de Dünyanın En Popüler Web Sitesi Hangisiydi?

Cloudflare tarafından yapılan bir araştırmaya göre TikTok, 2021'de dünya çapında en popüler web sitesiydi. Google, Facebook, Microsoft ve Apple'ın tümü sıralamada aşağı itildiğinden dolayı birinci sıra haricindeki web siteler büyük ölçüde değişmeden kaldı. 2021'de dünya çapında popüler ilk on web sitesi şunlardı:

TikTok Google Facebook Microsoft Apple Amazon Netflix Youtube Twitter WhatsApp

Bu araştırma ayrıca TikTok'un Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı geçerek en popüler sosyal medya platformu olduğu anlamına geliyor. Yani genel olarak insanlar, e-postalarını kontrol etmekten veya iş belgeleri yazmaktan çok komik videolar izleyerek vakit geçiriyor olabilir.

Video paylaşım uygulamasının şu anda dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcısı var, yani dünya çapında İnternet erişimi olan kullanıcıların neredeyse yüzde 21'i TikTok kullanıyor. Üç dakikaya kadar süren sonsuz kısa biçimli viral şakalar, memeler ve vlog'lar dizisi sayesinde son derece popüler hale geldi.

2021'in başlarındaki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde dünya çapında çevrim içi olma rekor düzeye ulaştı. Örneğin Birleşik Krallık'taki insanların, çevrim içi oyunların artması ve haber sitelerinin kapalı olmasıyla birlikte internet kullanımlarını yüzde 19 artırdığı bildiriliyor. Bu arada mobil trafik geçen yıldan bu yana yüzde 45'ten fazla arttı.

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