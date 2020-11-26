Apple'ın iPad Fabrikaları Çin'den Ayrılıyor: İşte Sebebi

Apple'ın iPad fabrikaları Çin'den ayrılmaya başladı. ABD-Çin ekonomik savaşından en çok etkilenen firmalardan biri olan Apple, Trump ve yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda Çin'deki iPad fabrikalarını Vietnam'a taşıyacak. Peki iPad üretim maliyeti artacak mı? İşte detaylar.

ABD'li teknoloji devi Apple, ABD-Çin ticaret savaşının etkisini en aza indirgemek için üretimi çeşitlendirirmeye çalışırken, Apple tedarikçisi Foxconn ise fabrikalarını Çin'den çıkarmak zorunda. Apple'ın isteği üzerine bazı iPad ve MacBook montajları Çin'den Vietnam'a taşınacak.

Apple, eski ABD Başkanı Trump ve yönetiminin aldığı bazı kararları göz ardı etmeyi başarmış olsa da, küresel tedarik zinciri için Çin'e bağımlı olma konusunda temkinli davranıyor. ABD Başkanın aldığı "Çin'den ayrılma kararı", Apple'ı jeopolitik güçlere karşı savunmasız hale getirebilir.

Apple'ın iPad fabrikaları Çin'den ayrılmak zorunda

Apple'ın Çin'e olan bağımlılığı Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte azaldı, çünkü hatırlayacağınız üzere uzun süre boyunca Apple'ın fabrikaları kapalı kaldı. Yeni alınan karara göre ise Apple'ın Çin'deki en büyük tedarikçisi ülkeyi terk etmek zorunda.

Foxconn Çin'in kuzeydoğu eyaletindeki fabrikasında, Apple iPad tabletleri ve MacBook dizüstü bilgisayarı montajlarını yapıyor, donanımlarını inşa ediyor. 2021'in ilk yarısında devreye girecek yeni program ise Foxconn üretim hattını Vietnam'ın Bac Giang eyaletine taşımasına yol açacak.

İsmi belirtilmeyen bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, "Bu hareket Apple tarafından talep edildi. ABD'li şirket ticaret savaşından sonra üretim kanallarını çeşitlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı. Tedarikçi Foxconn ise "Şirket politikası gereği herhangi bir müşteri veya ürünleri hakkında yorum yapmıyoruz" diyerek Apple'ın isteğinin gerçek olup olmadığını doğrulamadı.

iPad üretiminin Vietnam'a kaydırılması, Foxconn'un Çin dışında ilk montajını gerçekleştireceği anlamına geliyor. Yani şirket, Apple gibi büyük bir ortağını elden kaçırmak istemediği için bir ilke imza atacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, ABD şirketleri Çin'deki üretimleri durdurmalı veya farklı bir noktaya taşımalıydı. Trump'ın görev süresi boyunca ABD, daha yüksek ithalat tarifeleri ile Çin'de üretilen elektronik malzemelerini hedefledi ve ABD teknolojisi kullanılarak üretilen bileşenlerin Çinli firmalara tedariğini sınırladı.