Apple Kötü Gidişatı Tersine Çevirdi: İşte Rakamlar!

Dünya genelindeki iPhone satışları Apple'ın yüzünü güldürmeye devam ederken, yapay zeka temelli birçok yeni özelliğe ev sahipliği yapan iOS 18 sayesinde iPhone 16'nın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Tabii bu durum Apple'ın bazı pazarlarda oldukça zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor.

Hindistan'da iPhone Satışları Artışa Geçti!

Hindistan diğer ülkeler ile kıyasladığımızda Apple'ın oldukça zorlandığı bir pazar fakat işler sonunda düzelmeye başladı. Bloomberg'in haberine göre Apple'ın Hindistan'daki geliri yüzde 33 artışla 6 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine ulaştı ve böylece yeni bir rekora imza atıldı.

Tabii elde ettiği bu başarıya rağmen Apple halen yolun başında. Hindistan pazarını ağırlıklı olarak Çinli telefon üreticileri ve Samsung domine ediyor. 690 milyon akıllı telefonun yalnızca yüzde 3,5'i iPhone'lardan oluşuyor.

Hindistan pazarı, Apple'ın en hızlı büyüyen pazarlarından birisi ancak Asya ülkesindeki satışlar hâlâ şirketin toplamının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor ve bu da yaklaşık 383 milyar dolar.

Bloomberg'e göre satışları artıran iki önemli etken var: Hindistan'daki tüketicilerin giderek daha fazla satın alma gücüne kavuşması ve Apple'ın müşterilerin dikkatini çekmek için istikrarlı bir çalışma yürütmesi.

Apple sadece pazarlama çalışmaları ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda Hindistan'a yatırım yapıyor. Yeni iPhone'ların üretiminin bir kısmı bu ülkeye kaydırıldı. iPhone 15'in üretimi Tamil Nadu'da gerçekleştiriliyor. Pro ve Pro Max modelleri ise hâlâ ithal ediliyor ve bu nedenle daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.