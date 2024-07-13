Honor CEO'sundan Katlanabilir iPhone Açıklaması!

Son yıllarda katlanabilir telefon pazarında yaşanan hızlı gelişim kullanıcıların birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağladı. Android telefon üreticileri her geçen gün yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkarken Apple tarafında beklenilen katlanabilir iPhone için büyük bir sessizlik hakim.

Bugüne kadar birçok farklı katlanabilir iPhone tasarımı sızdırıldı. Tabii bunların tamamı konsept tasarım ve Apple'dan bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı fakat rakip firmalardan birisi bu konuda konuştu.

Katlanabilir iPhone Neden Gelmiyor?

Honor Magic V3 ve Magic Vs3'ün lansmanı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Honor CEO'su Zhao Ming, Apple'ın neden katlanabilir telefonu olmadığına dair basit ve net bir yorum yaptı.

Katlanabilir telefonlarda mekanizmanın, ekran kalınlığının, ağırlık ve dayanıklılığın tüketicilerin en büyük endişeleri olduğunu belirten Honor CEO'su bu zorlukları yoğun bir mesai harcayarak aştıklarını, Apple'ın ise hali hazırda bu zorlukların üstesinden gelemediğini ima ediyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere buradaki en büyük engel, Apple'ın iyi bir katlanabilir ekrana sahip olmaması. Tabii teknoloji devinin Samsung, LG ve BOE gibi markalar ile çalıştığını dikkate alırsak; Katlanabilir iPhone için adım attığında bu üreticiler için geliştirilen ekranları rahatlıkla tercih edebilir veya çalışmalar başlamışta olabilir.

Katlanabilir telefonlarda tek amacın cihazı ince ve hafif hale getirmek olmadığı, aynı zamanda katma değer sağlamak gerektiği de özellikle vurgulanıyor. İyi bir iç-dış ekran deneyimi ve yapay zeka entegrasyonu geliştirme sürecinde öncelik verilen konuların başında geliyor.

Bu noktada iOS'un katlanabilir telefonlar için özelleştirilmesi de Apple'ın önünde ciddi bir mesai olarak duruyor.