Apple'ın Yapay Zeka Hamlesi Hisseleri Uçurdu: Rekor Artış!

Apple, yeni yapay zeka özelliklerini tanıtmasının ardından hisse senetlerinde büyük bir yükseliş yaşadı. Şirketin hisseleri, yapay zeka yenilikleriyle donatılmış iPhone ve diğer cihazlarının çekiciliğini artırma amaçlı "Apple Intelligence" duyurusunun ardından %7'den fazla artarak rekor seviyeye ulaştı.

Apple Hisselerinde Rekor Artış

Apple'ın yıllık geliştirici etkinliğinde duyurulan yeni yapay zeka özellikleri, şirketin sanal asistanı Siri'nin daha geniş bir yelpazede soruları yanıtlayabilmesini ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesini sağlıyor.

Ayrıca, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için en son işletim sistemleriyle birlikte gelecek olan çeşitli yapay zeka özellikleri de tanıtıldı. Bu yenilikler, Apple'ın platformunu ve cihazlarını bir sonraki bilişim, arayüz ve deneyim çağını mümkün kılacak şekilde evriltme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Hisse senetlerindeki bu yükseliş, yıl içerisinde S&P 500 endeksine göre düşük performans gösteren Apple için bir nefes alma fırsatı sundu. Premium tüketici cihazlarının satışlarındaki zayıflıkla mücadele eden Apple, bu yükseliş sayesinde piyasa değerine yaklaşık 200 milyar dolar ekleyebilir.

Mevcut hisse fiyatı olan 207 dolarda kalırsa, şirketin piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaşarak Microsoft'un ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda olacak.

Analistlerden en az 13'ü, geliştirici etkinliğinin ardından Apple hisseleri için fiyat hedeflerini yükseltti. Uzmanlar, yeni özelliklerin, Apple'ın sonbaharda duyuracağı yeni iPhone serisiyle birlikte birçok yeni satın alımı teşvik edebileceğini belirtiyor.

Apple, yıllık geliştirici etkinliğinde tanıttığı yeniliklerle hem kullanıcılarına hem de yatırımcılarına güçlü bir mesaj verdi. Yapay zeka özellikleriyle donatılmış cihazlarının, teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralayacağı ve şirketin piyasa değerinde büyük bir artış sağlayacağı öngörülüyor. Apple, bu yeniliklerle hem pazar liderliği konumunu pekiştiriyor hem de gelecekteki büyüme potansiyelini artırıyor.