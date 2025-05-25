Apple HomePad Geliyor: İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi!

Bu içeriğin başlığını gördüğünüzde HomePod yazacaklarına HomePad yazmışlar diye düşündüyseniz yanıldınız, çünkü Apple'dan dikkat bir çekici ürün geliyor. Apple'ın bir akıllı ev ürünü üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor ancak sürekli ertelendiğine dair haberler ortaya çıkıyordu.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre 2025 yılı bitmeden bu ürün piyasaya sürülecek.

Apple HomePad Özellikleri Nasıl Olacak?

7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, Apple Intelligence'ı destekleyecek. Siri ve HomeKit ile ilgili her şey için bir komuta merkezi görevi görecek. Apple'ın HomeOS olarak adlandıracağı işletim sistemini kullanacak olan cihazın üzerinde bir kamera yer alacak.

Bu sayede FaceTime aramalarından kapınızdaki birisiyle görüntülü görüşmeye kadar geniş bir seçeneğiniz olacak. Hali hazırda kullanmakta olduğumuz birçok Apple uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışacağı belirtilen Apple HomePad bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

Apple'ın yapay zeka konusunda rakiplerinin gerisinde kalmasının bu ürünün gecikmesindeki ana sebeplerden birisi olduğu dile getiriliyor. Siri için ChatGPT entegrasyonu gibi çözümler kullanıma sunulmuş olsa da, halen kısıtlı bir bölgede kullanılabiliyor.

Apple'ın geliştirmesi halinde çok ciddi satış rakamlarına ulaşabileceğini düşündüğünüz bir ürün var mı? Yorumlarda tartışalım...