Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de satışa sunuldu. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen tablette 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 78 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 89 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 111 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tabletin gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1848 x 2960 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 11.600 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 13 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy Tab S12 Ultra'nın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy Tab S11 Ultra'da da aynı çözünürlüğe sahip kameralar mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Samsung'un yeni tableti gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1848 x 2960 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada Dynamic AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir tablet olduğunu düşünüyorum. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabilecek. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.