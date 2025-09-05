Uygun Fiyatlı Apple HomePod mini 2, Yapay Zeka Desteğiyle Yakında Geliyor

Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 17 serisiyle birlikte HomePod mini 2’yi de tanıtmaya hazırlanıyor. İlk kez 2020’de çıkan HomePod mini’nin yeni versiyonu, tasarımından donanımına kadar dikkat çeken geliştirmelerle geliyor.

HomePod mini 2, Apple Intelligence Desteğiyle Geliyor

Apple, ilk olarak 2020'de tanıttığı ve şirketin en uygun fiyatlı ürünlerinden biri olan HomePod mini'yi yeniliyor. Üstelik Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre HomePod mini 2, hem tasarım hem de donanım tarafında önemli yenilikler sunacak.

En dikkat çeken güncelleme ise cihazın yeni nesil Siri ve Apple Intelligence desteğiyle çalışacak olması. Bu sayede yapay zeka tabanlı özellikler HomePod ekosistemine ilk kez entegre edilecek. Yeni modelde kablosuz bağlantı çok daha iyi olacak. Bunun için özel bir çip kullanılıyor. Ses kalitesi de yine benzer yöntemlerle artırılacak.

HomePod mini ve HomePod mini 2'yi yan yana kıyaslayanlar müzik dinlerken farkı hissedecek. Ayrıca yeni renk seçenekleri de yine bu modelde karşımıza çıkacak. Bildiğiniz üzere HomePod mini, Türkiye'de 4 bin 899 TL'ye satılıyor. Bu doğrultuda HomePod mini 2'nin de benze fiyatlardan satılması bekleniyor.

Ancak ülkemizde Apple Intelligence özelliklerinin henüz kullanılmadığını göz önünde bulundurursak gelişmiş yapay zeka özellikleri çok da cazip olmayabilir. Yine de Apple'ın bu durumu değiştirmek için çalıştığı biliniyor. Ayrıca ses kalitesindeki belirgin iyileşme de göz ardı edilmemesi gereken bir nokta.