vivo'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 7.200 mAh Pili Var

vivo'nun önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunacağı S60 için geri sayım başladı. Daha önce bazı özellikleri ve tasarımı sızdırılan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

vivo S60 China Telecom'da Ortaya Çıktı

vivo S60 kısa bir süre önce V2571A model numarasıyla China Telecom veritabanında göründü. Bu gelişme akıllı telefonun bazı özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. Bununla birlikte tanıtım öncesi hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını gösteriyor diyebiliriz.

vivo S60 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S60 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo S60 6,59 inç boyutunda 120Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızlarıyla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Öte yandan AMOLED teknolojisi ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

vivo S60 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi karşımıza çıkacak. Bu yonga seti 4 nm mimariyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı diyebiliriz.

Söz konusu yonga seti Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60 29 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenmemiz mümkün olacak. Hatırlanacağı üzere vivo S50 geçen yılın aralık ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model selefinden daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkezde fazlasıyla aktif bir marka olsa da geçen yıl piyasaya sürülen vivo S50 henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle vivo S60'ın çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo S60 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S60'ın fiyatıyla ilgili henüz bir detay ortaya çıkmadı. Ancak selefi vivo S50'nin 2.999 yuan (20.000 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olduğunu biliyoruz. Yeni modelin selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 3.100 yuan bandında bir fiyata sahip olması pek de sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

vivo S60 ile ilgili ortaya çıkan son gelişmeler tanıtım için tüm hazırlıkların neredeyse bittiği şeklinde yorumlanabilir. Cihazla ilgili paylaşılan teknik detaylar ise orta-üst segmente hitap ettiğini gösteriyor. Şahsen bu modelin teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum. Oyunlarda başarılı bir performans sergileyeceğini ve diğer detaylarda da memnun edeceğini düşünüyorum.