Apple'dan iPhone Kullanıcılarına Müjde! Siri 2025 Bitmeden Bambaşka Olacak

Söz konusu yapay zeka teknolojileri olduğunda Apple, rakiplerinin oldukça gerisinde. Apple Intelligence ile kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan ve bu alanda verdiği sözleri bir türlü tutamayan şirket, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de en iyi çalışanlarını rakiplerine kaptırıyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre bu durum yakında değişecek ve Siri, Google'ın en büyük rakibi halina gelecek.

Apple, Siri’yi Google ve ChatGPT Rakibine Dönüştürmeye Hazırlanıyor

Apple, uzun zamandır Siri'yi değiştirmek için çalışıyor. Bu doğrultuda şirket, mevcut haliyle "demode" ve "yetersiz" kabul edilen sesli asistanına çok yakında yeni özellikler kazandıracak. Bloomberg’in haberine göre Apple, Siri'ye “World Knowledge Answers” adı verilen bir bilgi motoru entegre edilecek.

Bilmeyenler için "cevap motoru" Google gibi geleneksel arama motorlarına benzer bir yapıda çalışır. Ancak onlardan farklı olarak size sadece sonucu veren siteleri listelemek yerine sorunuzu doğrudan cevaplamaya çalışır. Buna örnek olarak ChatGPT'yi ve Gemini'yi gösterebiliriz.

Apple'ın bu hamlesi sayesinde Siri, sadece arama yapmak yerine sorguları doğrudan yanıtlayabilecek ve ChatGPT benzeri bir yapı haline gelecek. Yeni özelliğin 2025’te kullanıcılara sunulması bekleniyor. Aslında bu hamle çok da yeni değil. Şu anda Siri, internet araştırması gerektiren karmaşık soruları ChatGPT’ye yönlendiriyor (Türkiey'ye henüz gelmedi).

Ancak yeni sistemde Siri tamamen Apple’ın kendi altyapısını kullanacak. Bu özellik sadece Siri’de değil, Safari aramalarında da kullanılabilecek. Yani o noktadaki Google iş birliği de tehlikede. Bildiğiniz üzere Google, Safari'deki varsayılan arama motorunun Google olması için Apple'a bir servet ödüyor. Ancak yeni "cevap motoru" meselesi bunu değiştirebilir.

Belirtmekte fayda var ki bu gelişmeler Siri'yi tam anlamıyla bir ChatGPT alternatifi yapmayacak. Sistem daha çok Google'ın AI Overview özelliği gibi çalışacak. Asıl değişim ise 2026'da gelecek ve Siri tam bir dil modeli gibi (LLM Siri) baştan aşağı yenilenecek. Şirket bu hamlelerle rakiplerini yakalamayı ve yarışa yeniden dahil olmayı umuyor.