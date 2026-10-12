Apple'ın Akıllı Ev Ekranının Adı HomeView Olacak: Kasımda Satışta

Apple, 13 Ekim 2026'daki "Welcome home" etkinliğinde ilk ekranlı akıllı ev cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın bilgisine göre cihazın adı HomeView olacak. Gurman yeni Apple TV 4K ile HomePod mini'nin de aynı gün geleceğini yazıyor. Üç cihazın ortak noktası, Apple'ın yenilenen Siri'sini evin merkezine taşıması.

HomeView Adı Nereden Çıktı?

HomeView adı ilk olarak bir paravan şirketin yaptığı marka başvurusunda ortaya çıktı. MacRumors bu başvuruyu 9 Ekim 2026'da fark etti. Gurman da Power On bültenindeki yazısında adın HomeView olacağını doğruladı. İsimdeki "view" kısmı, cihazın bakılarak ve sesle kontrol edilen bir ekran olmasından geliyor.

HomeView Nasıl Bir Cihaz Olacak?

Gurman'ın aktardığına göre HomeView, Apple'ın akıllı evinde Siri'nin komuta merkezi olacak. Cihazda bir ekran ve A18 çip bulunacak. Kullanıcılar cihazı çoğunlukla sesle, gerektiğinde dokunarak kontrol edecek. HomeView'da yalnızca sınırlı sayıda Apple uygulaması çalışacak ve ayrı bir App Store olmayacak.

Gurman iki model bekliyor. Metal hoparlör tabanlı tezgâh modeli uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe renklerde gelecek. Duvara asılan model ise düz, kare bir tabana sahip olacak ve yalnızca uzay grisi ile gümüş seçenekleri sunacak. Gurman HomeView'un sesinin yeni HomePod mini'den daha iyi olacağını da ekliyor.

HomeView Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Gurman'a göre HomeView, tanıtımdan yaklaşık bir ay sonra, Kasım ortasında satışa çıkacak. Gurman bu tarih için "en azından şimdilik" notunu düşüyor. A19 çipli yeni Apple TV 4K ile S10 çipli yeni HomePod mini ise 30 Ekim 2026'da hem kullanıcılara gönderilecek hem de mağazalarda olacak.

Fiyatlar henüz belli değil. Apple TV 4K ile HomePod mini Türkiye'de resmi olarak satışta. HomeView'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise tanıtımda netleşecek.

Editörün Yorumu

Google ve Amazon yıllardır ekranlı akıllı ev cihazı satarken Apple'ın bu alana bu kadar geç girmesi bence Siri'yi bekledikleri anlamına geliyor. HomeView'un başarısı da ekrandan çok yeni Siri'nin ne kadar iyi çalıştığına bağlı olacak. App Store olmaması ise cihazı ilk aşamada kapalı bir ekosisteme hapsedebilir. Yine de cihazı görmeden hüküm vermek için erken. HomePod mini ya da Apple TV almayı düşünüyorsanız yeni modeller 30 Ekim 2026'da geleceği için şimdi eski modeli almayın.