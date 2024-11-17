Apple, iCloud'daki Notların Kaybolması Sorununu Çözdü: İşte Yapılması Gerekenler

Pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapmasına karşın, pek çok hatayı da berarinde getiren iOS 18 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni işletim sistemini kullanan bazı iPhone cihazlarında görülen iCloud'a kaydeidlen notların gözükmemesi sorunu nihayet Apple tarafından çözüme kavuşturuldu. Şirket, kullanıcılarına söz konusu sorundan nasıl kurtulacaklarını açıkladı.

iCloud'daki Notların Gözükmemesi Sorunu İçin Yapmanız Gerekenler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son günlerde kullanıcıların başına dert olan iCloud sistemine kaydedilen notların kaybolması sorunu ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Ünlü firma, iCloud için gönderilen son hüküm ve koşullar metnini onayladıktan sonra oluşan hatanın nasıl çözüleceğini kullanıcılarına adım adım anlattı.

Apple, uygulmaya gelen güncellemenin ardından notlarına ulaşamayan kullanıcıların uygulaması gereken adımları şu şekilde sıraladı: Ayarlar uygulamasını açın ve adınıza dokunun. iCloud bölümüne giriş yapın, ardından Notlar'a dokunun. Bu iPhone'u eşzamanla seçeneğini aktive edin. Ardından Notlar uygulamasını kontrol edin. Notlarınızı hala göremiyorsanız iPhone'nunuzu yeniden başlatın.

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