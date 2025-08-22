Apple'dan Türkiye'deki Kullanıcılara Kötü Haber: %60 Zam Geldi

Apple, Türkiye'deki iCloud+ bulut depolama hizmetinin ücretlerine ciddi bir zam yaptı. Şirketin popüler depolama paketlerinde yüzde 60'a varan artışlar dikkat çekerken, milyonlarca kullanıcı yeni fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi ve özellikle düşük kapasiteli paketleri tercih eden kullanıcıları doğrudan etkiledi.

Apple'dan Türkiye'deki iCloud+ Fiyatlarına Yüzde 60 Zam Yaptı

Apple'ın güncellediği fiyat tarifesine göre, en çok tercih edilen 50 GB'lık paket 24,99 TL'den 39,99 TL'ye yükseldi. 200 GB kapasiteli orta segment paket 79,99 TL'den 129,99 TL'ye çıkarken, profesyonel kullanıcıların tercih ettiği 2 TB'lık paket 249,99 TL'den 399,99 TL'ye ulaştı.

İlginç bir şekilde 6 TB ve 12 TB gibi yüksek kapasiteli paketlerde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Bu paketler sırasıyla 1.299,99 TL ve 2.499,99 TL olarak sabit tutuldu. iCloud+ servisi, standart bulut depolama alanının yanında Apple Davetiye, E-Postamı Gizle, Özel E-Posta Alanı ve HomeKit Güvenli Video desteği gibi ek özellikler sunuyor.

Kullanıcılar iPhone, iPad veya Mac cihazlarının ayarlar menüsünden mevcut aboneliklerini kolayca güncelleyebiliyor. Apple her yeni hesap açan kullanıcıya ücretsiz 5 GB depolama alanı sağlasa da, günümüzde artan fotoğraf ve video boyutları nedeniyle bu alan çoğu kullanıcı için yetersiz kalıyor.

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, teknoloji devlerinin fiyat politikalarını sık sık gözden geçirmesine neden oluyor. Apple'ın bu hamlesi, özellikle temel ihtiyaçları için bulut depolama kullanan bireysel kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor.

Şirketin geçen yıl da benzer bir zam yaptığı düşünüldüğünde, kullanıcıların alternatif çözümlere yönelmesi veya mevcut depolama alanlarını daha verimli kullanma yolları araması beklenebilir.