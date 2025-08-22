Togg T10F'in Kamuflajsız Tanıtım Videosu Yayınlandı: 623 Km Menzil, 4.6 Saniyede 100 Km Hız

Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, merakla beklenen sedan modeli T0F'in ilk kez kamuflaşsız görüntülerini paylaştı. Bir süredir test aşamasında olan araçla ilgili yayınlanan videoda iç mekan tasarımından dış görünümüne kadar tüm detaylar net bir şekilde yer verildi.

Togg T10F, Tüm Testleri Başarıyla Tamamladı

Togg'un sedan modeli T10F'in kamuflajsız görüntüleri ilk kez yayınlandı. İki batarya seçeneğiyle gelen araç, 52,4 kWh'lik versiyonda 350 km, 88,5 kWh'lik versiyonda 623 km menzil sunacak ve Eylül 2025'te satışa çıkacak. İşte o video:

Güncelleniyor...