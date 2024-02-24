Apple'ın İlk Katlanabilir Ürününden Yeni Detaylar: iPhone Olmayacak!

Katlanabilir telefonların sektöre girmesinden bu yana Apple'ın bu fenomeni takip edip etmeyeceği, eğer edecekse ilk olarak hangi ürün gamında kullanmaya başlayacağı büyük merak konusuydu ve bugün bu konuya dair ilginç bir gelişme ortaya çıktı.

Katlanabilir telefon segmenti, Samsung'un 2019'da öncülük etmesinden bu yana uzun bir yol kat etti. Apple bile isteye bu segmente uzunca süre giriş yapmak istemedi, öyle ki birçok kaynak Apple'ın katlanabilir ürünlerin geçici bir popülerlik yakaladığını düşündüğünü aktarıyordu.

Son gelen rakamlar bu durumun pek de öyle olmadığını ve Samsung'un bu alanda önemli başarı yakaladığını gösterdi. Şimdi ise DigiTimes, Apple'ın katlanabilir teknolojisini getireceği ilk ürün gamının iPhone'lar olmadığını iddia ediyor.

Katlanabilir iPad veya MacBook Yolda Olabilir

DigiTimes, bahsi geçen iddiasında tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunuyor. Öyle ki iddialar sadece ürün gamıyla ilgili de değil. DigiTimes, Apple'ın en az beş yıldır ilk katlanabilir cihazı üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

DigiTimes'ın iddiasındaki dikkat çeken nokta bunun katlanabilir bir iPhone yerine daha büyük bir cihaz olabileceği. Bu, Apple'ın katlanabilir segmentte bir tablet veya bir dizüstü bilgisayar ile farklı bir yol izleyebileceğine işaret ediyor. Raporda ayrıca tasarımın bir araya geldiği ve proje aşamasının tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu da Apple'ın seri üretime oldukça yakın olduğu anlamına geliyor.

Apple öyle ya da böyle bir gün iPhone'larda katlanabilir teknolojisini denemeyi tercih edebilir ama daha önceki raporlarla da uyumlu şekilde şirketin öncelikle bu ekran teknolojisini daha farklı ürün gamlarında denemek istediği aşikâr.

Peki siz katlanabilir bir iPad ya da MacBook satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.