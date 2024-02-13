Apple'ın iMessage Kararı Sonuçlandı: AB Kurallarına Dahil Olmayacak!

Avrupa Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Apple'ın iMessage hizmetinin Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında bir “çekirdek platform hizmeti” olarak tanımlanmadığını duyurdu.

Bu karar, hizmetin diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışabilirlik sunma zorunluluğu da dahil olmak üzere zorlu yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

Komisyon ayrıca Microsoft'un Edge tarayıcısının, Bing arama motorunun ve reklamcılık işinin temel platform hizmetleri olarak belirlenmesine karşı çıktı.

Apple ve Microsoft Komisyon Kararlarından Memnun

AB'nin basın açıklamasında, “Tüm argümanların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, ilgili paydaşların girdilerini dikkate alarak ve Dijital Piyasalar Danışma Komitesi'ni dinledikten sonra Komisyon, iMessage, Bing, Edge ve Microsoft Advertising'in bir çekirdek platform hizmeti tanımlamasının nicel eşiklerini karşılamalarına rağmen, kapı bekçisi hizmetleri olarak nitelendirilemeyeceğine karar verdi” denildi. Hem Apple hem de Microsoft, yaptıkları açıklamalarda Komisyon'un kararını memnuniyetle karşıladı.

Karar, Komisyon'un geçtiğimiz Eylül ayında 22 düzenlemeye tabi hizmetin listesini yayınlamasıyla birlikte başlattığı beş aylık bir soruşturmanın sonucuydu. Komisyon, Apple'ın App Store, Safari tarayıcı ve iOS işletim sistemini temel platform hizmetleri olarak belirlemiş olsa da iMessage ile ilgili nihai kararını soruşturma tamamlanana kadar ertelemişti. Benzer bir soruşturma iPadOS için de devam ediyor.

Bu arada Meta, mesajlaşma platformlarından ikisi olan WhatsApp ve Messenger'ın DMA kapsamında çekirdek platform hizmetleri olarak belirlendiğini gördü ve bunları üçüncü taraf hizmetlerle birlikte çalışabilir hale getirmek için çalışıyor. Şirket kısa süre önce WhatsApp'ın birlikte çalışabilirliğinin nasıl işleyeceğini özetleyerek, kullanıcılarının harici mesajlaşma uygulamalarından iletişim almayı nasıl seçmeleri gerektiğini ve bu mesajların daha sonra ayrı bir gelen kutusunda görüneceğini açıkladı. WhatsApp ile birlikte çalışmak isteyen şirketlerin Meta ile bir anlaşma imzalaması ve şartlarına uyması gerekecek.

Apple, resmi DMA unvanına uymaktan kaçındı, ancak RCS mesajlaşma standardını desteklediğini duyurarak yasal inceleme dönemine denk geldi. iMessage'ın yanı sıra RCS'i de destekleyeceğini belirtti, ancak bu iMessage'ın yerini almıyor.