Apple ve Rivos Arasındaki Dava Sonuçlandı: İşte Verilen Karar!

Apple ne zaman ticari sırların çalınması ya da patentlerin ihlal edilmesiyle ilgili bir davaya dahil olsa, her zaman davalı taraf olmuyor.

Örneğin Reuters, Apple'ın çip startup'ı Rivos'u Cupertino merkezli teknoloji devinin ticari sırlarını çalmakla suçlayarak açtığı davayı çözmeyi planladığını bildirdi.

Hem Apple hem de Rivos, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunulan ortak bir dosyada uzlaşmadan bahsetti.

Her İki Taraf da Anlaşmaya Vardı

Anlaşma, Apple'ın Rivos'un sistemlerini incelemesine ve bulduğu gizli bilgileri kurtarmasına izin verecek. Her iki firma da dosyada “davayı potansiyel olarak çözen bir anlaşma imzaladıklarını” belirtti.

Başvuruda ayrıca Mahkeme'den bu davayı durdurmaya devam etmesi ve 15 Mart 2024 tarihine kadar bekleyen tüm süreleri iptal etmesi isteniyor; bu tarihte taraflar bu faaliyetlerin tamamlanmasını bekliyor.

Apple Rivos'a ilk olarak 2022 yılında dava açmış ve Mountain View şirketini düzinelerce Apple mühendisini işe almak ve Apple ile rekabet etmek için “çip üzerinde sistem” (SoC) teknolojisi yaratmak üzere gizli Apple bilgilerini kullanmakla suçlamıştı. SoC'ler, merkezi işlem birimi (CPU) ve grafik işlem birimi (GPU) gibi birden fazla bilgisayar bileşenini tek bir çipe yerleştiriyor.

Apple açtığı davada, “kişisel ve mobil bilgisayar dünyasında devrim yarattığını” söylediği SoC tasarımlarını geliştirmek için milyarlarca dolar ve 10 yıldan fazla araştırma harcadığından şikâyet etti. Rivos ise Apple'ın iddialarını reddetti ve üreticisinin “Apple'ın gelecek vaat eden girişimi öğrendiği andan itibaren Rivos'u ve orada çalışmak isteyebilecek tüm Apple çalışanlarını cezalandırmaya çalıştığını” iddia etti. Rivos geçtiğimiz Eylül ayında Apple'a karşı dava açarak teknoloji devini “haksız rekabetle” suçlamıştı.

Orijinal davada Apple, “Haziran 2021'den başlayarak Rivos'un Apple'ın SoC tasarımları hakkında Apple'ın tescilli ve ticari sır niteliğindeki bilgilerine erişimi olan Apple çalışanlarını hedef alan koordineli bir kampanya başlattığını” iddia etti. Apple eski çalışanlarını, verileri kişisel dizüstü bilgisayarlarına aktarmak için USB flash sürücüler kullanmakla suçladı.

Ayrıca ironik bir şekilde, Apple'dan Rivos için ayrılan çalışanların kişisel iPhone'larına dosya gönderilmesini sağlayan Apple'ın AirDrop özelliği kullanılarak Apple'dan bazı bilgiler çalınmıştır.