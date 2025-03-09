Son yıllarda yapay zeka araçları hızla çoğalıyor ve hayatın her alanında kendine yer buluyor. Bu teknolojiler, bireysel kullanıcıların sorularına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin de iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı oluyor.

Son gelen bilgiler ise firmaların yapay zeka aracı ChatGPT'yi artık bir tercih değil, zorunluluk olarak gördüğünü ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

ChatGPT, İş Dünyasını Ele Geçirdi

DeskTime’ın Ocak 2023 - Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, iş dünyasında en çok tercih edilen yapay zeka aracının ChatGPT olduğunu ortaya koydu.

97 şirkette çalışan 2 bin 385 kişinin katıldığı araştırmaya göre Aralık 2024 itibarıyla ChatGPT, dünya genelindeki ofislerin yüzde 75,9’unda aktif olarak kullanılıyor. Üstelik bu oran Hindistan’da yüzde 92’ye kadar çıkıyor ve ülkeyi yapay zeka kullanımında zirveye taşıyor.

Ancak ilginç bir şekilde OpenAI gibi büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan ABD, küresel ortalamanın gerisinde kalıyor. Yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşmasına rağmen ChatGPT’nin benimsenme hızı daha yavaş ilerliyor.

ABD’de ChatGPT'nin iş yerlerindeki kullanım oranı 2023’te yüzde 68 iken, 2024’te bu oran yüzde 72’ye yükseldi. Ancak küresel çapta gözlemlenen hızlı büyümeye kıyasla Batı ülkesindeki artış, daha sınırlı kaldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'yi aktif olarak kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.