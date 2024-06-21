Şaka Gibi Ama Gerçek: Apple Intelligence Avrupa'da Kullanılamayacak Olabilir!

Bu ayın başlarında Apple merakla beklenen yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) düzenledi. Etkinlikte iPhone'lar, iPad'ler ve Mac bilgisayarlar için üretken yapay zekâ araçları sunacak olan Apple Intelligence'ın lansmanı yapıldı ancak bugün ortaya çıkan bir gelişmeye göre 450 milyon Avrupalı bu özelliklere erişemeyecek.

Apple'ın sunduğu Apple Intelligence özellikleri, özellikle hayatının büyük çoğunluğunu Apple ekosisteminde geçirenler için oldukça etkileyici özelliklerdi ancak ne yazık ki yaklaşık yarım milyar insan Apple Intelligence özelliklerini deneyimleyemeyecek gibi görünüyor.

Bugün Bloomberg aracılığıyla Apple'ın Apple Intelligence'ı Avrupa Birliği'nde piyasaya sürmeyeceği iddia edildi. Peki bu kararın arkasındaki neden ne?

Apple Intelligence, Dijital Piyasalar Yasası Engeline Takılabilir

İddialara göre bunun arkasındaki neden, Apple'ın iPhone'u USB-C'ye taşımak, üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek ve geliştiricilerin üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanmasına ve Apple'ın daha önce tüm kârlardan zorunlu olarak aldığı %30'luk kesintiyi artık almamasına yol açan ve birçok politikasını değiştirmeye zorlayan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile ilgili.

Bloomberg'in bildirdiğine göre Apple, DMA'nın Apple Intelligence planlarını bozacağını tahmin ediyor, bu yüzden şirket Apple Intelligence özelliklerini Avrupalı kullanıcılara sunmamayı planlıyor.

Şimdilik Apple tarafından bir açıklama gelmiş değil ve bu durum yalnızca iddialardan ibaret ancak çok yakında konuya dair gelişmeleri öğreneceğiz gibi görünüyor.

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