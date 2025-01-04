Apple Intelligence Devasa Yer Kaplıyor Ama Kullanan Yok

Apple'ın yeni silahı Apple Intelligence, büyük umutlarla yola çıktı ancak kullanıcıların pek de tercih ettiği bir özellik olmadı. Buna rağmen özellik, her geçen gün daha fazla yer işgal ediyor. Başlangıçta yalnızca 4 GB yer gerektirirken, birkaç ay içinde bu sayı 7 GB’a çıktı. Üstelik, bu artış kullanıcıların çoğu için yeni özellikler anlamına da gelmiyor—hatta pek çoğunun umurunda değil desek yanlış olmaz.

Peki neden bu kadar yer kaplıyor?

Görsel Oluşturma, Genmoji Derken 7 GB Gördük...

Apple Intelligence, iOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 ile Aralık ayında yeni özellikler kazandı. İşte Apple Intelligence özellikleri:

Image Playground: Kullanıcıların verdiği komutlarla görsel oluşturuyor.

Kullanıcıların verdiği komutlarla görsel oluşturuyor. Genmoji: Kendi özel emojilerinizi yaratmanıza olanak tanıyor.

Bu özelliklerin bu kadar yer kaplamasının sebebi ise tüm işlemlerin cihaz içinde gerçekleşmesi. Yani Apple’ın yapay zeka modelleri doğrudan cihazınızda saklanıyor. Ancak bu, yalnızca M1 ve A17 veya üstü işlemciler için geçerli. Apple, kullanıcı deneyiminin pürüzsüz olmasını istediği için diğer çipsetlere bu özellikleri sunmuyor.

Şikayet Edenler Kullananlardan Daha Çok

İşin ilginç yanı, çoğu kullanıcı bu özelliklere ihtiyaç bile duymuyor. SellCell tarafından yapılan bir ankete göre, iPhone kullanıcılarının %73’ü, Apple Intelligence’ı denedikten sonra bu özelliğin telefon deneyimine çok az ya da hiç değer katmadığını söylemiş.

Ek olarak, depolama alanı azalması, batarya tüketimi gibi sorunlar da kullanıcıların moralini bozuyor. Öyle ki, birçok kişi bu özelliklerin varlığı yerine cihazlarının performansını tercih eder durumda.

Apple, yakın zamanda Siri’ye yapay zeka desteği eklemeyi ve gelecekteki güncellemelerde AI’yı daha fazla kullanmayı planlıyor. Böyle bir adım muhtemelen cihazların depolama alanında daha fazla yer kaplayacağı anlamına geliyor.

Siz depolama alanı ve pil ömrünü hedef alan bu özelliği kullanıyor musunuz? Sizce gerekli mi yoksa bir an önce sistemden çıkarılmalı mı? Yorumlarda buluşalım.