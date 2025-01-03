Apple, Casusluk Yapmanın Bedelini Ağır Ödeyecek

Teknoloji devi Apple, sesli asistan Siri'nin kullanıcı konuşmalarını kaydettiği iddiasıyla toplu olarak açılan davalar sonucunda tazminat ödeyecek.

Şirket davacılara 95 milyon dolarlık bir tazminatı ödemeyi kabul etti. Eğer ABD Bölge Yargıcı Jeffrey White, Oakland, Kaliforniya federal mahkemesinde salı günü sunulan bu öneriyi onaylarsa, Siri kullanıcıları etkilendikleri her Apple cihazı için 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

Tazminat başvurusunda bulunmak isteyenlerin, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri ile donatılmış bir cihazda özel bir konuşmanın kazara kaydedildiğini beyan etmeleri gerekiyor.

Siri'nin Gizlilik Skandalı

Davanın ilk kıvılcımı Siri'nin kendi kendine etkin hale gelerek özel konuşmaları izinsiz bir şekilde kayıt altına almasıyla başladı. 2019 yılında bir kişi, durumu The Guardian gazetesine ihbar etti ve Apple’ın kalite kontrol testleri sırasında müteahhitlerin gizli tıbbi bilgilerden uyuşturucu anlaşmalarına ve hatta çiftlerin mahrem anlarına kadar pek çok kaydı dinlediğini ortaya koydu.

Siri yalnızca "Hey Siri" komutuyla etkinleşmesi gerekirken, bazen fermuar sesi, bir Apple Watch’un belirli bir şekilde kaldırılması veya bir ses tonu gibi şeylerle de yanlışlıkla aktive olabiliyordu.

Apple kullanıcıları, özel konuşmalarının kaydedilip üçüncü taraf reklamverenlerle paylaşıldığını iddia etti. Bunun sonucunda, bazı kullanıcılar konuşmalarında geçen ürünlerle ilgili reklamlar gördüğünü, hatta bir doktorla cerrahi bir tedavi üzerine konuşmasının ardından bu tedaviyle ilgili reklamlar aldığını belirtti.

Apple ise olayın ardından özür diledi ve ses kayıtlarını artık saklamayacağını açıkladı.

Google da Benzer Bir Davayla Gündemde

Apple’ın bu dava süreci, yalnızca Siri ile sınırlı değil. Apple’ın yanı sıra diğer teknoloji devleri de kullanıcı gizliliği konusunda büyük baskı altında.

Örneğin Google, benzer bir davayla Google Asistan’ın yanlışlıkla etkinleşmesi sebebiyle dava edildi.

Akıllı asistanların hayatımızın neredeyse her noktasında boy gösterdiği düşünülürse bu durum gerçekten endişe verici. Sizce şirketler bu konudaki politikalarını değiştirmeli mi? Apple'a verilen ceza yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.