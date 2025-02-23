Apple Intelligence Samsung'u Kopyalayabilir!

Halihazırda ülkemizde ve Avrupa'da kullanıma açık olamayan Apple Intelligence için geçtiğimiz haftalarda hayırlı haberler geldi. Hatırlayacağınız üzere marka Avrupa'ya açılmak için tüm hazırlıkların yapıldığını ve şirketin artık hazır olduğunu bildirmişti. Apple Intelligence Avrupa'ya giriş yapmaya hazırlanırken geliştirici ekip de işlerine devam ediyor. Gelen bilgilere göre Apple Intelligence bünyesine Google Gemini dahil oluyor. Peki bu nasıl olacak? Apple, Samsung'u kopyalamak mı istiyor? İşte detaylar...

Apple Intelligence İçin Google Gemini Desteği!

Samsung'un akıllı telefon ve tabletlerindeki bazı yapay zeka özellikleri Google Gemini tarafından destekleniyor. Şirket yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapmış olsa da tüm özellikler kendi yazılımları aracılığıyla aktarılamıyor. Apple'da ise işler biraz daha farklı işliyor. Markanın ürün gamındaki iPhone, iPad ve Mac'lerdeki yapay zeka özelliklerinin güçlendirilmesi için şirket hali hazırda OpenAI'nin yapay zeka modellerini kullanıyor.

Şirket bu noktada ilerideki teknolojilerin geliştirilmesi adına Google'ın Gemini'yi kullanabilir. 9to5Mac tarafından yapılan haberde bir geliştiricinin iOS 18.4 Beta kodunun Apple Intelligence ve Siri için üçüncü taraf AI modeli seçenekleri olarak hem Google hem de OpenAI'yi içerdiğini fark ettiği bildirildi.

Bu aslında bir sürpriz değil zira Apple'ın yazılım departmanından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı daha öncesinde de Google'ın Gemini modeli de dahil olmak üzere diğer yapay zeka modelleriyle entegrasyon sunmak istediklerini bildirmişti. Bu yeni geliştirme hamlesiyle birlikte sosyal medya sıkça tartışma konusu yaratan Apple Intelligence vs Samsung AI karşılaştırmalarına da bir son verebilir.

Zira her iki yapay zeka modelinin de Gemini'yi baz almasıyla birlikte aslında arka plan kesme, görüntü oluşturma gibi özellikler de benzer performanslar sergileyecekler. Tabi bu senaryoda şirketlerin kendi ekleyecekleri özelliklerin dahil olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Son olarak Google Gemini destekli Apple Intelligence özelliklerini ne zaman görebileceğimize değinirsek bu konuda da bir açıklama gelmediğini bildirelim.

Ancak iOS 19 sürümü ile birlikte gelecek Siri için kendi konuşma tabanlı yapay zeka modeli ile birlikte yeni özellikleri görmemiz oldukça muhtemel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.