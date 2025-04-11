Apple'ın Siri'yi Ne Zaman Yenileyeceği Ortaya Çıktı

Apple, iOS 18.4 güncellemesini geçtiğiimiz haftalarda yayınladı. Ancak hala söz verdiği yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmadı. Bu özelliklerin başında ise kuşkusuz Apple Intelligence'ı destekleyen yeni Siri bulunuyor. Kullanıcılarına daha akıllı bir sesli asistan sözü veren şirket, şu ana kadar bu alanda hayal kırıklığı dışında bir şey sunmasa da 2025 bitmeden bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Apple'ın Yeni Siri'si Sonbaharda iPhone'lara Gelecek

Geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinliklerin hepsinde yapay zekaya vurgu yapan Apple, ne yazık ki vaatlerini yerine getiremedi. Hatta şirket, Mart 2025'te yeni Siri bazı çok beklenen özelliklerin gecikeceğini duyurmak zorunda kaldı. Üstelik son sızıntılar, bu gecikmenin 2026'yı bile bulabileceğini iddia etti. Neyse ki bu iddiaların pek de doğru olmadığı ortaya çıktı.

New York Times’a konuşan bazı şirket içi kaynaklar gecikmelerin yaşandığını ama bunun iddia edildiği kadar kötü olmadığını açıkladı. Bu kişilere göre Apple, yenilenmiş Siri'yi sonbaharda kullanıcılarının beğenisine sunacak. Ancak şirket bir değişiklik yapmazsa Türkiye'deki kullanıcılar bundan faydalanamayacak.

Ne yazık ki aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği henüz sunulmadı. Bu nedenle ülkemizdeki yapay zeka özelliklerini denemek isteyen Apple kullanıcıları Dil ve Bölge ayarlarını değiştirmek zorunda. Ancak şirket sonbahardaki Siri hamlesinden önce bunu değiştirebilir.

Yeni Siri Neler Sunacak?

Bilmeyenler için yeni Siri şimdiki gibi sıradan bir sesli asistan olmayacak. Apple'ın ilk defa 2011'de kullanıma sunduğu Siri, o tarihten bu yana belirli bir gelişim gösterse de hiçbir zaman devrimsel özellikler sunmadı. Hatta son birkaç yıldır hiçbir gelişme göstermediğini söylemek pek de yanlış olmaz.

Ancak şirketin sonbaharda yayınlayacağı güncelleme bunu değiştirecek. Siri, ekranınıda olan her şeyi görebilecek ve bunu yorumlayabilecek. Ayrıca karmaşık görevleri de yerine getirebilecek. Günümüzde ChatGPT'nin ve Gemini'nin sunduğu özellikleri Apple'ın işletim sistemlerine entegre bir şekilde sağlayacak ve pek çok farklı fonksiyon sunacak. Elbette ki Apple sözünü tutar ve 2025'te güncellemeyi yayınlarsa.