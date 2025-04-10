iOS 18.4 iPhone Sahiplerini Çileden Çıkardı! Apple'ın Acil Çözümü Yolda

Apple, iOS 18.4 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınladı. Ancak iPhone'lara pek çok yeni özellik getirmesi beklenen güncelleme, çıktığı andan itibaren yarardan çok zarar sağladı. Hayalet uygulama sorunu ve CarPlay sorunu gibi gelişmelerle gündeme gelen yeni sürüm kullanıcıları çileden çıkardı. Neyse ki şirket kullanıcıların artan şikayetlerini dikkate aldı ve iOS 18.4.1 güncellemesi için kolları sıvadı.

iOS 18.4.1 Güncellemesi Yolda

Ne yazık ki iOS 18.4'ün getirdiği hatalar, hayalet uygulama ve CarPlay ile sınırlı kalmadı. Yeni sürümü yükleyen bazı kullanıcılar, şarjlarının normalden çok daha hızlı tükendiğini bildirdi. Bazıları ise pil göstergesinin aniden yüzde 1'e düştüğünü ve ardından yeniden gerçek değeri gösterdiğini iddia etti.

Ayrıca istenmeyen fotoğrafların silinememesi ve Spotify gibi uygulamalarda donma/kasma yaşadığını söyleyen kullanıcılar da mevcut. iPhone'ların aşırı ısınması da şikayetler arasında yerini aldı. Ancak kişisel bir not eklemek gerekirse, geliştirici güncellemeleri açık olan kendi telefonumda ben yukarıdaki hataların hiçbiriyle karşılaşmadım.

iOS 18.4 güncellemesi kendi kullandığım iPhone 15 Pro Max'te herhangi bir hataya neden olmadı. Elbette ki tek bir kişiden çok kitlelerin deneyimi önemli olduğu için şikayetleri göz önünde bulundurmakta ve henüz güncelleme yapmadıysanız biraz daha beklemekte fayda var.

Apple'ın tüm bu sorunları gidermek için iOS 18.4.1 üzerinde çalıştığı ve güncellemenin yakında yayınlanacağı biliniyor. Ancak merak edilen tüm bu sorunların neden kaynaklandığı. Aslında yeni bir güncelleme ile gelen aksilikler pek de duyulmamış değil.

Bugüne kadar pek çok iOS sürümü ilk çıktığında benzer hatalarla gündeme geldi. Ancak çoğu zaman hataların sayısı bir ya da iki şikayetle sınırlı kaldı. Bu güncelleme ise oldukça farklı alanlarda farklı sorunlara yol açtı. Bu da "premium" bir deneyim için "premium" fiyat ödeyen kullanıcıları kızdırdı.