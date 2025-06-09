Apple Duyurdu: Apple Intelligence'a Türkçe Desteği Geliyor

Apple'ın yapay zeka sistemi Apple Intelligence, nihayet Türkçe desteği kazanacak. WWDC 2025 etkinliğinde duyurulan bu gelişme, Türk kullanıcılar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Apple Intelligence'ın Türkçe desteğiyle birlikte iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları ana dillerinde yapay zeka asistanından faydalanabilecek.

Apple Intelligence Türkçe Desteği Ne Zaman Gelecek?

Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamaya göre, Apple Intelligence'ın Türkçe desteği 2025 yılı içerisinde kullanıcılara sunulacak. Kesin bir tarih verilmese de, bu özelliğin iOS 26'nın sonraki güncellemelerinden biriyle birlikte geleceği belirtildi.

Güncelleniyor...