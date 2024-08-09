Apple Intelligence Ücretli Olacak! İşte Tahmini Fiyat

Şu anda test süreci devam eden iOS 18.1 ile kullanıma sunulacak olan Apple Intelligence için önümüzde uzun bir yol bulunuyor. İlk etapta sadece ABD'de kullanılabilecek olan bu yapay zeka teknolojileri iOS 18'den daha fazla merak edilirken maalesef tüm ülkelerde kullanıma sunulması uzun zaman alacak.

Apple Intelligence Ücretli Hale Gelecek İddiası!

Şu anda iOS 18.1 Beta sürümü ile test edilen Apple Intelligence, ChatGPT entegrasyonu gibi birçok özellikten mahrum bir şekilde çalışıyor. iOS 18.1 final sürümü çıktığında da bu durum tamamen değişmeyecek. WWDC 24'te duyurulan tüm Apple Intelligence özelliklerinin aktif edilmesi 2025'in ortalarını bulacak.

Apple Intelligence yol haritasını bir kenara bıraktığımızda önümüzde önemli bir iddia var. Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Intelligence tamamen ücretsiz olmayacak. İlerleyen dönemde Apple'ın kullanıcılardan 10 - 20 dolar arasında bir ücret talep edeceği iddia ediliyor.

CNBC'ye konuşan Neil Shah hangi özelliklerin ücretli ve hangilerinin ücretsiz olabileceği konusunda detay paylaşmadı. Ancak daha gelişmiş Siri veya ChatGPT entegrasyonu için Apple'ın ek ücret istemesi şaşırtıcı olmaz.

Bizim düşüncemiz Apple'ın doğduradan Intelligence için ücret talep etmeyeceği bunu Apple One paketlerine entegre edeceği yönünde. Yani siz bir Apple One aboneliği aldığınızda hem iCloud depolama alanı hem de gelişmiş Intelligence özelliklerine sahip olursunuz.