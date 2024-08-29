Apple, iPhone'lardaki Yapay Zeka Özelliklerinin Erişimini Genişletti: Artık Türkiye'deki Kullanıcılar da Apple Intelligence'ı Test Edebilecek!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda Apple Intelligence adı altında tanıttığı yeni yapay zeka özellikleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, yeni yayınladığı iOS 18 Beta sürümü ile birlikte Apple Intelligence'a erişmek için gereken ABD konumu sınırlamasını kaldırdı. Böylece kullanıcılar, Türkiye'de dahil olmak üzere her bölgeden yeni yapay zeka özelliklerini erkenden deneyimleyebilecek.

Apple Intelligence İçin Konumu ABD Yapma Zorunluluğu Kaldırıldı!

Bilmeyenler için, Apple'ın geçtiğimiz haftalarda iOS 18 için yayınladığı beta sürümünde kullanıcıların Apple Intelligence adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerine erişmesi için konumunu ABD olarak ayarlaması gerekiyordu.

Cupertino merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce yayınladığı iOS 18.1 beta 3 sürümü ile birlikte bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Beta kullanıcıları, bu sayede artık iPhone'larda yer alan yapay zeka özelliklerini dünyanın her yerinden kolayca test edebiliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, iOS 18.1 beta 3 sürümünü yükledikten sonra yalnızca Siri’nin ve iPhone’un dilini ABD İngilizcesine çevirerek Apple Intelligence özelliklerine erkenden erişebilecek. Bu yeniliğin özellikle ABD dışında yer alan geliştiricileri be beta sürümünü yükleyen diğer kullanıcıları sevindireceğini düşünüyoruz.

Öte yandan Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde çalışacağını, iPad ve Mac’lerde ise M1 çip ve sonrasına sahip cihazlarda kullanıma sunulacağını belirtelim.

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