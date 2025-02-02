Apple Intelligence Çok Yakında Daha Fazla Dil Desteğine Kavuşacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk olarak haziran ayında duyurduğu yeni yapay zeka sistemi Apple Intelligence'i geçtiğimiz aylarda yayınladığı iOS 18.1 sürümü ile kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni sistem, sahip olduğu bir dizi özellikle beğeni toplarken, yalnızca İngilizce dil seçeneğini bünyesinde barındırmasıyla pek çok kişi tarafından eleştiriliyor.

Tam da bu noktada Apple, milyonlarca iOS 18 kullanıcısını sevindirecek bir duyuruda bulundu. Firma, yakında birçok yeni dil desteğinin Apple Intelligence'ye yükleneceğini açıkladı.

Fransızca, Almanca ve İtalyanca Daha Fazlası Nisanda Apple Intelligence'a Geliyor

Yapılan resmi duyuruya göre Apple Intelligence, nisan ayında alacağı yeni bir güncelleme ile Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve basitleştirilmiş Çince dil desteğine kavuşacak. Bununla birlikte Hindistan ve Singapur için “yerelleştirilmiş İngilizce” seçeneği de Apple Intelligence özellikleri için kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Merakla beklenen Türkçe dil desteğine de değinecek olursak, Apple cephesinden bu konu hakkında henüz resmi bir bilgi yok. Bu nedenle Türkçe dil seçeneğinin ne zaman geleceği hala merak konusu. Ancak CEO Tim Cook'un geçmişte yaptığı açıklamalara göre, şirket Apple Intelligence'a yüzlerce dil seçeneği eklemek için ummalı bir çalışma içerisinde. Bu bağlamda yıl sonuna kadar Türkçe de dahil olmak üzere diğer bir çok dilin Apple Intelligence sistemine ekleneceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...