Apple, iOS 16 Beta 8 Sürümünü Yayınladı
Apple'ın önümüzdeki haftaki etkinliğinden sonra kararlı sürümünü yayınlamayı planladığı iOS 16'nın sekizinci beta sürümü yayınlandı. İşte detaylar!
Apple, 7 Eylül etkinliğinden kısa bir süre sonra yayınlamayı planladığı son sürümden önce sekizinci iOS 16 beta sürümünü kullanıma sundu. Beta programına kayıtlı olanlar, iPhone'larının Ayarlar uygulamasında Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi kontrol edebilirler.
iOS 16 Beta Sürümü Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
Apple WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıttı. Son güncellemeyle birlikte gelen iOS 16 beta sürümü Apple kullanıcıları için yeni özellikler sunuyor bu özelliklerin arasında yeni kilit ekranları, widget’lar, mesaj düzenlemeleri gibi özellikler bulunmakta.
iOS 16 beta programına kayıtlı değilseniz ve genel sürüm için birkaç hafta daha bekleyemiyorsanız, beta programına nasıl katılacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için burayı inceleyebilirsiniz. Ancak beta sürümlerinde genellikle kullanıcı deneyimini engelleyen hatalar olduğunu unutmayın, bu nedenle ana telefonlarınıza bu beta sürümlerini kurmanız önerilmiyor.
iOS 16 Çıkışına Oldukça Az Bir Süre Kaldı
20A5358a yapı numarasına sahip iOS 16 beta 8, hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve onu genel sürüme bir adım daha yaklaştıran bazı optimizasyonlarla birlikte geliyor, bu nedenle çok uzak olmadığı için son sürümü beklemenizi öneriyoruz.
iOS 16, yeni bir kilit ekranı, bildirimler ve yakın zamanda gönderilen bir mesajı geri gönderme veya gönderildikten sonra düzenleme yeteneği getiriyor. Ayrıca iOS 16 betalarından biri pil yüzdesini durum çubuğuna geri getirdi. iOS 16 ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için iOS 16 özelliklerini derlediğimiz aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.
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