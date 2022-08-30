Apple, iOS 16 Beta 8 Sürümünü Yayınladı

Apple, 7 Eylül etkinliğinden kısa bir süre sonra yayınlamayı planladığı son sürümden önce sekizinci iOS 16 beta sürümünü kullanıma sundu. Beta programına kayıtlı olanlar, iPhone'larının Ayarlar uygulamasında Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi kontrol edebilirler.

iOS 16 beta programına kayıtlı değilseniz ve genel sürüm için birkaç hafta daha bekleyemiyorsanız, beta programına nasıl katılacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı için burayı inceleyebilirsiniz. Ancak beta sürümlerinde genellikle kullanıcı deneyimini engelleyen hatalar olduğunu unutmayın, bu nedenle ana telefonlarınıza bu beta sürümlerini kurmanız önerilmiyor.

iOS 16 Çıkışına Oldukça Az Bir Süre Kaldı

20A5358a yapı numarasına sahip iOS 16 beta 8, hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve onu genel sürüme bir adım daha yaklaştıran bazı optimizasyonlarla birlikte geliyor, bu nedenle çok uzak olmadığı için son sürümü beklemenizi öneriyoruz.

iOS 16, yeni bir kilit ekranı, bildirimler ve yakın zamanda gönderilen bir mesajı geri gönderme veya gönderildikten sonra düzenleme yeteneği getiriyor. Ayrıca iOS 16 betalarından biri pil yüzdesini durum çubuğuna geri getirdi. iOS 16 ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için iOS 16 özelliklerini derlediğimiz aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.