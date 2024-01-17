Apple iOS 17.3 Güncellemesinin Tarihini Açıkladı!

Apple, 9 Ocak 2024 tarihinde iOS 17.3'ün üçüncü geliştirici beta sürümünü yayınlamasının ardından, güncellemenin resmi olarak önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.

iOS 17.3 güncellemesi muhtemelen 22 Ocak Pazartesi veya 23 Ocak Salı günü kullanıma sunulacak. iOS 17.3'le birlikte iPadOS 17.3 ve watchOS 10.3 güncellemeleri de yayınlanacak.

İşletim sistemi güncellemesinin beta sürümü daha önce bazı iPhone'ları kilitlemesinin ardından Apple tarafından geri çekilmişti.

iOS 17.3 Birçok İyileştirme Barındırıyor

Apple bu duyuruyu, iOS 17.3'ü gerektirdiği bildirilen Unity Bloom iPhone ve iPad duvar kağıdı lansmanına bir dipnot olarak yaptı.

Kilit ekranı için yeni Unity Bloom duvar kağıdı, iPhone ve iPad modellerine önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.

Bunun yanı sıra iOS 17.3, HDR videoların bozulmasına yönelik düzeltmelerin yanı sıra başka iyileştirmeler de getiriyor.

Güncellemenin en görünür unsuru, Apple Music uygulamasındaki şarkılar için tam sanatçı ve besteci kredilerinin eklenmesidir. Son olarak iOS güncellemesi çalınan aygıt korumasını da beraberinde getirecek.

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