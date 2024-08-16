iPhone Kullanıcıları için Önemli Gelişme: Artık iOS 17'nin Eski Sürümlerine Geri Dönülemeyecek!
Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladıktan hemen sonra iOS 17.6 sürümüne geri dönülmesini engelledi!
Apple, geçtiğimiz yıl ilk kez piyasaya süülren iOS 17 işletim sistemi ile ilgili yeni bir karar aldı. Şirket, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 17.6.1 güncellemesinin ardından iOS 17.6 sürümünü imzalamayı bıraktı. Buna göre, iPhone kullanıcıları artık iOS 17.6'ya geri dönüş yapamayacak. Detaylar haberde.
Apple, Kritik Güvenlik Açıkları İçermesi Nedeniyle iOS 17.6'ya Geri Dönüşü Engelliyor
ABD merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce aldığı karar ile birlikte eski iOS 17.6 sürümünü imzalamayı bıraktı. Şirket bu kararla kullanıcıların eski sürüme geri dönüş yapmasını engelledi. Firmanın bu hamlesinin arkasında ise iOS 17.6'nın bazı önemli güvenlik açıkları içermesi yatıyor.
Şirketin, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 17.6.1 güncellemesi ile birlikte bu açıkları kapatmasının ardından eski sürümün kullanımlaması gerektiğini ve bu nedenle böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.
Öte yandan Apple'dan gelen bu beklemedik hamlenin artık iOS 17.6'da işlem yapamayacak geliştiricileri ve jailbreak yapan kullanıcıları etkileyeceğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda bağımsız geliştiricilerin bu sorunu çözmek adına iOS 17.6.1 güncellemesine özel sürümler oluşturması bekleniyor.
iOS 17 Özellikleri Neler? Hangi Telefonlarda Var?
iOS 17 özellikleri neler? iOS 17 güncellemesi alan telefonlar hangileri? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık.
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