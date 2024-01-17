Apple, iOS 17'de Söz Verdiği Özelliği Aylar Sonra Kullanıma Sunuyor!

Apple'ın iPhone'dan doğrudan otel TV'sine AirPlay kullanımı için vaat ettiği iOS 17 özelliğini hatırlıyor musunuz? Evet, bu özellik söz verildiği gibi iOS 17'de gelmedi ancak görünüşe göre Apple özelliği vaat ettiğini unutmuş değil.

iOS 17.3 güncelleme notları ortaya çıktı ve geçtiğimiz Haziran ayında WWDC 2023'te duyurulan özellik listesine bazı yeni eklemeler oldu. Bahsi geçen özellik de bu listede yer alıyor.

iOS 17.3 ile AirPlay Otel Desteği Geliyor

"AirPlay otel desteği, belirli otellerde içeriği doğrudan odanızdaki TV'ye aktarmanızı sağlar."

Özelliğin kendisi gibi, otel odası TV'lerine AirPlay'i destekleyen belirli otel konumlarını adlandırabilmemiz için muhtemelen bir süre beklememiz gerekecek.

Bununla birlikte Apple daha önce IHG Hotels & Resorts'un otel markalarının otel AirPlay'ini destekleyen ilk markalar olacağını söylemişti.

Şimdilik özelliğe dair paylaşılan tek detaylar bununla sınırlı. Ülkemizde uyumlu çalışacak otellerin olup olmadığı lansmandan sonra öğrenilebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.