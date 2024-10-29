Apple, iOS 17.7.1 Güncellemesini Yayınladı: iOS 18'e Geçmeyen Kullanıcıların Yüklemesi Gerekiyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 18 için çalışmalarını sürdürürken, iOS 17'yi de güncellemeye devam ediyor. Son olarak şirket, henüz iOS 18'e geçiş yapmayan kullanıcıların vakit kaybetmeden yüklemesi gerek yeni iOS 17.7.1 güncellemesini yayınladı. Detaylar haberde.

Yeni iOS 17.7.1 Önemli Güvenlik Açıklarını Kapatıyor

Geçtiğimiz gün iOS 18'in yeni kararlı sürümünü tüm kullanıcıların beğenisine sunan Apple, kısa bir süre önce henüz yeni işletim sistemine geçiş yapmayan kullanıcılar için yeni bir iOS 17 sürümü yayınladı. Şirketin kullanıma sunduğu yeni iOS 17.7.1 kodlu güncelleme, iPhone'larda tespit edilen bazı önemli güvenlik açıklarını kapatıyor.

Apple'ın yayınladığı güncelleme notlarına baktığımızda yeni iOS 17.7.1'in herhangi bir yeniliğe ev sahipliği yapmadığını görüyoruz. Yeni sürüm bilhassa güvenlik iyileştirmelerine daha çok odaklanıyor. Yeni sürümün özellikle hala iOS 17 işletim sistemine kayıtlı iPhone'larda tespit edilen birçok güvenlik açığını kapattığı bildirilirken, hala iOS 18E geçiş yapmayan kullanıcılar için tavsiye ediliyor.

Yeni sürümü telefonunuza kablosuz olarak yüklemek için sırasıyla, "Ayalar>Genel>Yazılım Güncelleme>Şimdi Güncelle" adımlarını takip edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...