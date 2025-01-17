Apple, Gelen Şikayetler Üzerine Yeni Yapay Zeka Özelliğini Devre Dışı Bıraktı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurduğu Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini iPhone sahiplerinin beğenisine sunmaya başladı. iOS 18 ile birlikte telefonlara gelmeye başlayan özelliklerden kimisi sahiden de kullanışlı olurken, bazıları ise birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan "bildirim özetleri" isimli özelliği ise henüz kullanılmaya başlandığı ilk zamanlardan itiabaren eleştirilerin odak noktası oldu. Zira BBC gibi birçok haber ajansının iddiasına göre, yeni özellik haber metinlerini özetlerken, olayların yanlış anlışmasına neden oluyor.

Bildirim Özetleri Özelliği, Haberleri Yanlış Özetlediği İçin Devre Dışı Bırakıldı

Bilmeyenler için, Apple bir süredir mesaj, planlama uygulamaları ve haber platformlarından gelen bildirimleri mantıklı bir şekilde özetleyip kullanıcılara sunacak yeni bir yapay zeka özelliği üzerine çalışmalar yürütüyordu. Şirket, geçtiğimiz aylarda bildirim özetleri isimli bu özelliğini kullanıma sunsa da birçok kullanıcı ve platformdan gelen şikayetlerle karşı karşıya kaldı.

Şikayetlerin ortak sebebi ise söz konusu özelliğin BCC ve New York Times gibi pek çok haber platformunun haberlerini yanlış bir şekilde özetleyerek bildirim haline getirmesi. Apple bu şikayetler üzerine 18.3'ün yayınlanması ile birlikte bildirim özetlerini devre dışı bıraktı. Kullanıcılar, an itibarıyla söz konusu özelliğe erişemiyorlar.

Öte yandan konu hakkında Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Özelliğin erişime kapatıldığı ise New York Times kaynaklı bazı haberlerin özetlenmek istendiğine kullanıcıların karşısına çıkan, " Bildirim özetleri şu anda kullanılamıyor." ifadesi ile anlaşıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...