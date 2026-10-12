Hayatta Kalma Oyunu The Long Dark İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte The Long Dark indirime girdi. Böylece Hinterland Studio tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, etkileyici atmosfere sahip olan The Long Dark kaç TL'ye satılıyor?

The Long Dark'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de The Long Dark yüzde 75 oranında indirime girdi. Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Long Dark'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 14.49 dolar (714 TL) yerine 3.62 dolar (178 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

The Long Dark'ın Fragmanı

The Long Dark Nasıl Bir Oyun?

The Long Dark, meydana gelen Jeomanyetik bir felaket sonrasını konu alıyor. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyunda kar fırtınaları, açlık, susuzluk, yorgunluk ve donma tehlikesiyle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaynaklar sınırlı olduğu için her malzemeyi dikkatli şekilde kullanmamız gerekiyor.

Hava aniden kötüleşebiliyor ve tipi yüzünden yönümüzü kaybedebiliyoruz. Bu nedenden dolayı nereye gideceğimizi önceden planlamak çoğu zaman hayati önem taşıyor. Terk edilmiş araçlar yalnızca soğuktan korunmak ya da torpido bölümünde bir konserve olup olmadığına bakmak için kullanılıyor. Ayrıca araçların bagaj kısmında da bazen yiyecekler olabiliyor. Bu arada oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

The Long Dark'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: Intel i5 2GHz+

Intel i5 2GHz+ RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 512 MB VRAM'li Intel 4xxx serisi veya daha iyi ekran kartı

512 MB VRAM'li Intel 4xxx serisi veya daha iyi ekran kartı Depolama: 7 GB

The Long Dark'ın yüklenebilmesi için en az 7 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

The Long Dark'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 2.6GHz veya daha iyi işlemci

Intel Core i7 2.6GHz veya daha iyi işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: 1 GB VRAM'li NVIDIA GTX 555 veya daha iyi ekran kartı

1 GB VRAM'li NVIDIA GTX 555 veya daha iyi ekran kartı Depolama: 7 GB

Editörün Yorumu

Hayatta kalma türünü seven biri olarak The Long Dark'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun, karla kaplı harita üzerinde uzun süre boyunca çok keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Özellikle yeni yerler keşfetmek, kaynak toplamak ve zorlu doğa koşullarına karşı hayatta kalmaya çalışmak oyunu daha keyifli hâle getiriyor.