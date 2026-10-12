Gears of War: E-Day Sunucularına DDoS Saldırısı: Oyuncular Oyundan Düştü

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Xbox'ın yeni oyunu Gears of War: E-Day, çıkışının ilk haftasında sunucu saldırısıyla karşılaştı. Geliştirici The Coalition, oyuncuların 12 Ekim 2026'da yaşadığı bağlantı sorunlarının nedeni olarak DDoS saldırılarını gösterdi. Sorunlar kısa süre sonra büyük ölçüde ortadan kalktı.

Gears of War: E-Day'de Ne Oldu?

Oyuncular gün içinde oyundan aralıklı olarak düştü ve hesaplarına giriş yapmakta zorlandı. Resmi Gears of War hesabındaki paylaşıma göre kesintilerin arkasında, oyunun çevrim içi hizmetlerini hedef alan dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları vardı. Bu tür saldırılar, sunuculara yoğun sahte trafik göndererek gerçek oyuncuların bağlanmasını zorlaştırıyor.

Stüdyo saldırıyı izlemeye ve önlem almaya devam ediyor; önemli bir değişiklik olursa yeni bilgi paylaşacak. Saldırının kaynağı ya da ne kadar sürdüğü hakkında bir bilgi yok.

Gears of War: E-Day'in İlk Haftası Nasıl Geçti?

Gears of War: E-Day, 6 Ekim 2026'da Xbox Series X|S ve PC için çıktı. Oyun Game Pass kataloğunda da bulunuyor ve Türkçe dil desteği sunuyor. Steam'deki fiyatı 12 Ekim 2026 itibarıyla 48,99 dolar.

Satışlar konusunda resmi rakam yok. Alinea Analytics'in tahmini yaklaşık 230 bin satış ve Game Pass üzerinden oyunu başlatan yaklaşık 1,7 milyon kişi. Bu tahminlerin yöntemi tartışmalı ve Microsoft rakamlar hakkında yorum yapmadı.

Editörün Yorumu

Çıkış haftasındaki DDoS saldırıları büyük çevrim içi oyunların neredeyse kaçınılmaz sınavı haline geldi ve The Coalition'ın sorunu aynı gün kontrol altına alması bence iyi bir işaret. Asıl soru, saldırıların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı. Satış tahminleri ise Game Pass'in oyuncu sayısını büyütürken satışları nasıl etkilediğine dair tartışmayı yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Bağlantı sorunu yaşarsanız oyunu kapatıp yeniden açmadan önce resmi Gears of War hesabındaki duyuruları kontrol edin.