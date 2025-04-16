Apple, iPhone'larda Kritik Hataları Düzelten Yeni Bir Güncelleme Yayınladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk olarak geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurduğu yeni iOS 18 işletim sistemini güncellemeye devam ediyor. Son olarak iOS 18.5'in beta sürümünü geliştiricilerle buluşturan şirket, şimdiyse bir süredir beklenen yeni iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı.

Paylaşılan sürüm notlarına göre yeni güncelleme, başta CarPlay sorunu olmak üzere son zamanlarda iPhone cihazlarında tespit edilen pek çok hatayı çözüme kavuşturuyor.

iOS 18.4.1, CarPlay Sorununu Ortadan Kaldırıyor

Geçtiğimiz haftalarda iOS 18 kullanan bazı iPhone modellerinde, kullanıcıları şaşırtan ve zaman zaman rahatsız eden bir dizi yazılım hatası ortaya çıkmıştı. Özellikle uygulamaların kendiliğinden silinmesi ve CarPlay bağlantı problemleri, kullanıcıların en çok şikayet ettiği sorunlar arasında yer alıyordu.

Bunlardan ilki, bazı uygulamaların kullanıcı müdahalesi olmadan sistemden silinmesiydi. Diğer bir problem ise, iOS 18’in en güncel sürümüne sahip iPhone’ların CarPlay’e bağlanamamasıydı. Her iki sorun da Apple kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Tüm bu şikayetlerin ardından yayınlanan yeni iOS 18.4.1 güncellemesinin CarPlay’e bağlanma hatasını çözüme kavuşturduğu ve diğer sorunları da ortadan kaldırdığı bildiriliyor. Söz konusu güncellemeyi kablosuz olarak telefonunuza yüklemek için Ayarlar menüsünde yer alan Genel bölümünden "Yazılım Güncelleme" alanını ziyaret edebilirsiniz.

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