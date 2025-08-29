Yeni iOS Sürümünü Beğenmeyenlere Kötü Haber!

Geçtiğimiz hafta Apple, en yeni iPhone güncellemesi olan iOS 18.6.2'yi yayınladı. Aradan sadece bir haftadan biraz fazla süre geçmişken şirket, önceki sürüm iOS 18.6.1’in imzalarını kapattı ve böylece kullanıcıların eski sürüme geri dönme imkânını ortadan kaldırdı.

Apple, iOS 18.6.1’i kapattı: Artık geri dönüş yok

Şu anda Apple yalnızca iOS 18.6.2’yi imzalıyor. Bu da iPhone sahiplerinin yükleyebileceği tek sürümün bu olduğunu gösteriyor. Öte yandan, büyük tasarım değişiklikleri ve pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapan iOS 26 önümüzdeki ay kullanıcılar ile buluşacak.

iOS 18.6.2’nin önceki sürüme göre tek farkı, ImageIO sistem çerçevesiyle ilgili kritik bir güvenlik açığının kapatılması oldu. ImageIO, iPhone’larda görsellerin görüntülenmesini sağlayan altyapı teknolojisi olarak biliniyor.

Apple’ın iOS 18.6.1 imzalarını kapatmasıyla birlikte:

Artık iOS 18.6.2’den daha eski bir sürüme düşüş yapılamıyor .

Daha eski bir yazılım kullanan kullanıcılar için tek yükseltme seçeneği iOS 18.6.2.

Teorik olarak bu durum kullanıcılar için bir sorun teşkil etmemeli; çünkü iOS 18.6.2, önceki sürüme kıyasla yalnızca küçük bir değişiklik içeriyor. Ancak yeni sürümde performans veya hata sorunları yaşayan kullanıcılar olursa şu anda beklemek dışında bir seçenekleri yok.