Tim Cook Açıkladı: iOS 26 Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Apple geçtiğimiz ay düzenlediği WWDC 25'te iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26'yı tanıtıt. Hemen ardından yeni işletim sistemini geliştirici beta sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunan şirket, eleştirilerin de hedefi oldu. Kullanıcılar iOS 26'nın temelini oluşturan Liquid Glass tasarımını topa tuttu ve pek çok kişi bunun son yılların en kötü ve en çok hata içeren beta sürümü olduğunu iddia etti. Ancak tüm bu negatif gelişmeler de yine Apple'a yaradı. CEO Tim Cook'un açıklamasına göre iOS 26 bugüne kadarki en popüler iOS betası oldu.

iOS 26 Beta Sürümü Rekor Kırdı

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin son çeyrek kazanç toplantısında iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 geliştirici beta sürümlerinin benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılandığını duyurdu. Cook'a göre her biri hiç olmadığı kadar yoğun ilgi gördü. Ancak bu rekorun tek nedeni Apple'ın işletim sistemlerinin popülerliği değil.

Elbette ki Apple dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri alınan her karar haber değeri taşıyor. Kullanıcılar da yeni ürünleri merak ediyor ve geliştirici beta gibi riskli sürümleri denemekten de kaçınmıyor. Ancak iOS 26'nın iOS 16'ya kıyasla çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasının temeli şirketin iki yıl önce aldığı bir karara dayanıyor.

Bildiğiniz üzere eskiden geliştirici sürümünü denemenize olanak tanıyan Apple Developer hesabına sahip olmak için aylık 99 dolar ödemeniz gerekiyordu. Ancak şirket iki sene önce bu ücreti kaldırdı ve dileyen herkesin ücretsiz geliştirici hesabı açmasına olanak tanıdı. Bu da Liquid Glass ile iligil olumlu ya da olumsuz bir sürü şey duyan insanların iOS 26'yı kolayca denemesini sağladı.

Geçmişte, yeni bir iOS sürümü kullanıcıların ilgisini çekse de, "nasıl indirilir" rehberlerini okuyanlar 99 dolar gibi bir ücretle karşılaşıp bu süreçten vazgeçiyordu. Ancak şimdi, "iOS 26 nasıl yüklenir" araması yapan kullanıcılar, güncellemenin ücretsiz ve oldukça kolay olduğunu görünce tam tersi bir etki yaşanıyor.

iOS 26 Yüklenir mi?

iOS 26 ile gelen en büyük yenilik yukarıda da belirttiğimiz üzere Liquid Glass tasarım dili oldu. Görsel anlamda büyük bir yenilik getiren bu değişiklğin kağıt üzerinde çok etkileyici durduğunu söylemek mümkün. Ancak tanıtıldığı günden itibaren iOS 26 kullanan biri olarak söyleyebilirim ki değişiklik her zaman iyi bir şey olmayabilir.

Ne yazık ki Liquid Glass tasarım olarak çok güzel dursa da pratikte sadece işleri zorlaştırıyor. Apple her yeni güncelleme ile sorunları biraz daha ortadan kaldırıyor ama hala iOS 18 kafar kararlı ya da kullanması keyifli değil. Şu aşamada Eylül 2025'tki iPhone 17 serisi lansmanını beklemekte fayda var.