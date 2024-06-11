iOS 18 ile Telefon Görüşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor!

Apple, pazartesi günü gerçekleşen dünya çapındaki geliştiriciler konferansı sırasında iOS 18 sürümünde telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dönüştürme özelliğini sunacağını açıkladı.

iOS 18 ile gelmesi beklenen yenilik, kullanıcıların önemli konuşmaları otomatik olarak kaydetmelerine ve daha sonra metin formatında gözden geçirmelerine imkan sağlayacak.

Apple iOS 18 ile Telefon Görüşmeleri Kaydedilip Yazıya Dönüştürülecek

Apple’ın iOS 18 sürümüyle ilgili paylaştığı görselde, bir ses dalgası aracılığıyla ne kadar süredir kayıt yapıldığı gösterildi. Ayrıca, görselde bir telefon görüşmesinin kaydedilmesi de dikkat çekti.

Daha da önemlisi, Apple'ın yeni AI sistemi bu kayıtları kullanarak özetler oluşturabilecek ve Notes uygulaması aramalarınızı yazıya dökebilecek. Ayrıca, Notes uygulamasından doğrudan ses kaydı yaparak metne dönüştürmek mümkün olacak.

Apple'ın iOS 18'deki kullanım kolaylığı sağlayan özelliğinin bazı sınırlamaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Apple'ın ön izleme sayfasında yer alan dipnota göre sesli anlatım özelliği şu anda yalnızca sekiz dilde kullanılabilir:

İngilizce

İspanyolca

Almanca

Fransızca

Japonca

Mandarin Çincesi

Kanton Çincesi

Portekizce

Ek olarak, yukarıdaki dillerden herhangi birini konuşmuyorsanız, sesli notlarınızı metne dönüştürme özelliğini kullanamayacaksınız. Ancak, Apple'ın ileride daha fazla dil eklemesi bekleniyor.