Yanlış Duymadınız: Apple, iOS 19 için Kolları Sıvadı!

WWDC 2024 etkinliğinin üzerinden henüz 20 gün geçti ve Apple etkinliğin gözdesi olan iOS 18 için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu haberi yazdığımız 30 Haziran tarihinde iOS 18'in ikinci beta sürümü geliştiricilere sunulmuş durumda ve final sürümü iPhone 16 tanıtıldıktan sonra yayınlanacak. Henüz yeni iOS sürümü herkesin kullanımına sunulmamışken Apple, 2025 yılında kullanıma sunacağı iOS 19 için kolları sıvadı.

iOS 19 Geliştirme Çalışmaları Başladı

Apple konusundaki analizleri ile tanınan Bloomberg'den Mark Gurman'a göre çalışmalar iOS 19 için "Luck", macOS 16 için "Cheer", watchOS 12 için "Nepali" ve ‌visionOS‌ 3 için "Discovery" kod adlarıyla başladı.

iOS 18 çıkmadan iOS 19 çalışmalarının başlaması dışarıdan bakıldığında tuhaf görünüyor olsa da, aslında takvime uygun ilerleniyor. Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı ürün ve donanımları yeni işletim sistemlerinde test etmesi gerekirken, 1 yıllık geliştirme süreci bu büyük güncellemeler için gayet normal.

Tabii henüz yolun başında olunduğu için iOS 19 veya macOS 16'nın sunacağı özellikleri şu anda bilemeyiz. Vision Pro'nun gelecek yıl Apple Intelligence desteğine kavuşacağı da Gurman'ın paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor.