iOS 18 Beta 2 Çıktı: Beklenen Özellikler iPhone'a Geldi!

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18'in yanı sıra macOS Sequoia için ikinci beta sürümlerini yayınladı. Hali hazırda iOS 18 Beta'yı kullananların en büyük problemi pilin çok hızlı bir şekilde tükenmesiydi. Bu güncelleme çok yeni olduğu için pil sürelerini iyileştirip iyileştirmediğini bilmiyoruz fakat birçok yeni özellik kullanıma sunuldu.

iOS 18 Beta 2 Neler Sunuyor?

WWDC 2024'te duyurulan iPhone Yansıtma özelliği sayesinde iPhone'larını doğrudan Mac üzerinden kontrol etmek mümkün hale geliyor. Bu özellik ilk beta sürümünde kullanılamıyordu fakat macOS Sequoia Beta 2 ile aktif hale geldi. Artık iPhone‌'unuz kilitliyken uygulamaları açıp kullanmaktan bildirimleri yönetmeye kadar tüm işlemleri Mac üzerinden yapabilirsiniz.

iOS 18 Beta 2 ile SMS ve MMS'in yerini alacak yeni RCS mesajlaşma protokolü için bir seçenek eklendi. Ancak bu teknoloji henüz kısıtlı bir kullanım alanına sahip; şu anda sadece T-Mobile, Verizon veya AT&T'den hizmet alan ABD'deki ‌iPhone‌ kullanıcıları görebiliyor.

iOS 18'in yenilenen kontrol merkezinde yanlışlıkla güç düğmesine dokunulmasından, iPadOS 18 Beta ile Avrupa Birliği'nin alternatif uygulama mağazası kararlarına uyum gibi daha birçok düzenleme bulunuyor.

Tabii daha önceki iOS 18 içeriklerimizde belirttiğimiz üzere beta sürümlerini yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. İlk sürümde yaşanan pilin hızlı tükenmesi gibi birçok sorun geliştiricilere sunulan bu beta sürümlerinde karşımıza çıkabiliyor.