Apple, Yapay Zeka Sayesinde iPhone'ları Bir Doktordan Farksız Hale Getirecek!

Apple Intelligence özelliklerinin gecikmesi ve beklentileri karşılayamaması nedeniyle büyük yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Apple, bir süredir yeni işletim sistemi iOS 19 ile birlikte sunacağı yeni yapay zeka destekli özellikler için epey hummalı çalışmalar yürütüyor.

İddialara göre söz konusu özelliklerden biri Apple ürünlerini bir doktordan farksız hale getirebilir. Zira şirketin, an itibariyle sanal doktor isimli yapay zekadan destek alan geniş kapsamlı bir sağlık hizmeti geliştirdiği öne sürülüyor.

Sağlık Uygulaması, Yapay Zeka İle Yenilenecek

ABD merkezli teknoloji devine yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar, şirketin bir süredir sağlık alanında önemli bir yenilik üzerinde çalıştığını söylüyor. İddialara göre popüler Sağlık uygulamasını yapay zeka ile yenilemeyi hedefleyen şirket, yapay zeka destekli yeni bir doktor hizmeti geliştirmek için kolları sıvadı.

Aktarılan bilgilere göre, Apple bu yeni hizmetle iPhone kullanıcılarının sağlık verilerini analiz ederek onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunmayı hedefliyor. Yeni özelliğin temelinde, gerçek doktorlardan alınan verilerle eğitilmiş özel bir yapay zeka modeli bulunacak. “Sanal doktor” olarak adlandırılan bu model, kişilerin yaşadığı sağlık problemlerini değerlendirecek ve onlara en uygun çözümleri sunmaya çalışacak.

Yeni sanal doktorun Apple Watch gibi cihazlarla entegre çalışacağı ve bu sayede nabız, uyku düzeni ve aktivite seviyesi gibi verileri kolayca toplayabileceği belirtiliyor. 2026 yılında sunulması beklenen iOS 19.4 güncellemesiyle hayata geçirileceği öne sürülen yeni özellik, verimli bir şekilde çalışması halinde birçok kullanıcının günlük hayatını olumlu yönde değiştirebilir.

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