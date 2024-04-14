Apple’da Akıl Almaz Hata: iOS Geliştiricileri Milyoner Olduğunu Düşündü!

Geçen hafta App Store Connect programında bir hata yaşandı ve bazı App Store geliştiricilerinin uygulamaları App Store'da yanlışlıkla bir milyon doların üzerinde kazanıyor gibi gösterildi. Bunun üzerine App Store geliştiricileri, Apple tarafından "App Store'da lehinize olan bir hata bulundu. 10.5 milyon doları alın.'' yazılı bir Community Chest kartı aldı.

App Store Connect, App Store'da listelenen uygulamaların geliştiricilerine satış raporlarını ve uygulama analizlerini görüntüleme imkanı sağlıyor. Hatta kullanıcıları TestFlighT aracılığıyla uygulamalarını test etmeye davet etme imkanı veriyor.

Bir Hata, iOS Geliştiricilerine Milyoner Oldukları İzlenimini Verdi

AppleInsider'a göre, geliştiriciler sosyal medyada App Store Connect üzerindeki satış ve gelir verilerinin doğru olmadığını ve 24 saatlik genel bakışta birkaç saat içinde rakamlarda büyük dalgalanmalar görüldüğünü paylaştılar.

App Store Connect, geliştiricilere normalden çok daha fazla para kazandıklarını gösteriyor. Bazıları kazançlarının 2 milyon ila 10.5 milyon dolar aralığında olduğunu belirtiyor.

Geliştirici Jeff Johnson'ın hesabında gördüğü rakam, onun Mastodon'da "Hayatımın en iyi günü" şeklinde bir paylaşım yapmasına neden oldu. Hatadan etkilenen geliştiricilerin gelirleri normalde olması gerekenin %999 daha fazlasına ulaştı.

Başka bir iOS geliştiricisi olan James Thomson, App Store Connect'teki geliri 3.88 milyon dolar olmasına rağmen Apple'da bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. Bu nedenle Thomson, App Store Connect sayfasında şu uyarıyı paylaştı:

"Satış ve Gelir verilerinde 10 Nisan 2024 saat 10:00 itibariyle 24 saatlik görünümde bir sorun bulunmaktadır. Bunun çözümü üzerinde çalışıyoruz."

Bu hata bazı geliştiricilerin reklamlara normalden çok daha fazla harcama yapmalarına sebep olabilir.