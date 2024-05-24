OLED Ekranlı iPad Mini'nin Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Ortaya Çıktı: Çok Yakında Geliyor!

Heyecan verici bir iddiaya göre, Apple'ın 2026'da hem iPad mini hem de iPad Air modellerinde OLED ekranlara geçiş yapması bekleniyor. Bu, her iki cihaz için de önemli bir yükseltme olacak ve görüntü kalitesinde büyük bir gelişme sağlayacak.

Aynı rapor, Samsung'un Apple için özel olarak OLED ekran örnekleri üretmeye başladığını da belirtiyor. Bu, iddiaların gerçek olma olasılığını daha da artırıyor.

OLED iPad mini 2026'da mı Çıkacak?

Yapılan tahminlerde ve raporlarda Samsung Display'in 2025'in sonlarında seri üretime geçmeyi planladığını ve 2026'nın başlarında bir lansman gerçekleşeceği bildirildi.

Samsung Display, Apple'a OLED ekran tedariğini hızlandırıyor. Bu yıl iPad Pro için OLED panellerin seri üretimine başlayan Samsung, şimdi de iPad mini için OLED panel geliştirmeye başladığı ortaya çıktı.

Apple, şu anda en yeni iPad Pro modellerinde mini-LED ekran kullanıyor. Bu ekranlar, mükemmel görüntü kalitesi sunuyor ancak oldukça pahalı. Bu durum, iPad Pro'nun fiyatına da yansıyor.

Ancak, OLED ekran teknolojisi zamanla daha ucuz hale geliyor. Bu da, Apple'ın OLED ekranları daha uygun fiyatlı iPad modellerinde de kullanmaya başlaması ihtimalini artırıyor.