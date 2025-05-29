Bozulan iPad'ler Artık Servise Gitmeden Tamir Edilebiliyor!

Apple kullanıcıların cihazlarını servise götürmeden tamir etmelerine olanak tanıyan Self Service Repair programına iPad'leri de dahil etti. Tamir programı kapsamında kullanıcıları iPad'lerini tamir etmeleri için kılavuzlar, orijinal Apple parçaları, Apple Diagnostics ve tamir kitleri sunuluyor.

Orijinal Apple Parçaları Satışa Sunuldu

Kullanıcılar ekran, pil, kamera ve şarj portunu değiştirebiliyor. iPad Air (M2 ve üzeri), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) ve ‌iPad‌ (A16) modelleri desteklenen cihazlar arasında yer alıyor.

Apple, Self Service Repair‌ programını 2022 yılında başlattı. Şu anda iPhone 16e, MacBook Air ve Mac Studio dahil olmak üzere 65 Apple cihazını destekliyor. Programın bu yaz Kanada bölgesinde kullanıcılara sunulmasıyla 34. ülkede aktif hale gelmiş olacak.

Orijinal Parça Dağıtıcısı programı da duyuruldu. iPhone ve ‌iPad‌ ekranları, pilleri ve şarj portları ABD'de MobileSentrix'ten ve Avrupa'da MobileSentrix ve Mobileparts.shop'tan sipariş edilebiliyor. Yani kullanıcılar ekrandan bataryaya kadar tüm orijinal Apple parçalarını internet üzerinden sipariş verebilir hale geldi.

Orijinal parça dağıtıcısı programının ülkemizde aktif edilmesi teknik servisler konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olur. Ülkemizdeki birçok özel teknik servis Apple parçaları adı altında yan sanayi parçaları kullanıyor veya orijinal parça sağlamak için yurt dışından aldığı iPhone'ları parçalarına ayırıyor.

Tabii bu durum maliyeti ciddi bir şekilde artırıyor. Maalesef ülkemiz şu anda bu programların kapsama alanında yer almıyor.